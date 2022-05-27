新华社联合国5月26日电 中国常驻联合国代表张军26日在安理会表决南苏丹制裁授权延期问题决议草案时作解释性发言，指出因为美国固执己见，中方不得不在表决中投弃权票。

张军说，安理会对南苏丹制裁在所有安理会制裁机制中争议最大，因为南苏丹是联合国最年轻的成员，经历数十年战乱，基础差、底子薄，需要国际社会建设性的支持，而不是制裁施压；因为非洲联盟和东非政府间发展组织一直旗帜鲜明地反对安理会制裁南苏丹；因为解决南苏丹问题归根结底要通过政治方式，制裁施压在很多情况下不仅起不到效果，反而限制南苏丹政府建设保护平民的安全能力。

张军说，正是由于上述原因，中方一直对安理会制裁南苏丹持谨慎态度，多次对制裁措施延期决议投了弃权票。去年，安理会设立了调整对南苏丹制裁的基准。根据联合国秘书长的报告，南苏丹在落实基准方面取得进展。同时考虑到一些安理会成员对制裁的一贯偏执，中方和其他安理会成员都认为，安理会应采取措施逐步放松对南苏丹的制裁机制。中方据此提出了建设性修改意见。安理会其他成员也提出了类似修改意见。这些措施如果得到采纳，不仅不会加剧南苏丹冲突，反而有助于积极回应非盟关切，提升南苏丹安全能力建设，鼓励南苏丹政府在落实调整制裁基准方面迈出更多实质步伐。

张军说，执笔国的责任是帮助安理会形成凝聚最大程度共识的案文，而不是顽固地在案文中坚持执笔国自身的意见。遗憾的是，执笔国没有尽到这个责任，没有认真听取和采纳合理意见，没有展现出作为执笔国应有的公正和包容性，在调整案文时也未能充分照顾各方关切，包括安理会所有非洲成员在内的多个成员打破美方为决议草案设置的静默程序。但美方依然强行将没有共识的案文付诸表决。

联合国安理会26日通过第2633号决议，将针对南苏丹的武器禁运和定向制裁措施延长一年至2023年5月31日。

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