人民网华盛顿5月27日电 （记者李志伟）5月26日，中国驻美大使秦刚在《南华早报》发表题为《一个中国原则是台海和平的基石》的署名文章，全文译文如下：

过去几十年，一个中国原则一直是中美关系与台海和平稳定的基石，但这一基石正面临前所未有的威胁。

台湾自古以来是中国领土。360年前，郑成功将军从荷兰殖民者手里收复台湾，成为中华民族的英雄。台湾的成功大学就以其命名。我出任驻美大使后不久，一位年过九旬的台湾老兵深情地对我说，多么希望有生之年看到台湾回归祖国，他想再回大陆的故乡看看。

70多年前的中国内战造成两岸分隔，但两岸中国人血浓于水的亲情从未割断。两岸人民同宗、同源、同文、同种，经济融合和文化传承是大势所趋。过去10年，两岸贸易额翻了一番，增至3283亿美元。台湾健身教练刘畊宏现在是大陆最火“网红”，社交媒体上6000多万人跟他跳健身操。大陆的社交媒体软件深受台湾民众喜爱。

中国政府积极真诚地推动两岸关系和平发展，愿尽最大努力实现和平统一，这最符合包括台湾同胞在内的中华民族整体利益。同时，我们不承诺放弃使用武力，决非针对台湾同胞，而是要威慑“台独”分子和外部势力干涉。促进和平统一和不放弃使用武力，如同一个硬币的两面，根本目的都是要为和平统一争取有利条件。

要实现和平统一，就必须坚定维护一个中国原则，即：世界上只有一个中国，台湾不是一个主权国家，而是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。 长期以来，这是国际社会普遍共识，具有不可撼动的国际法基础。

1943年，中美英三国首脑发表《开罗宣言》，明确规定把台湾、澎湖列岛等日本窃取的中国领土归还中国。1945年《波茨坦公告》重申《开罗宣言》之条件必将实施。1971年联合国大会第2758号决议，承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国组织的唯一合法代表。在一个中国原则基础上，包括美国在内世界上181个国家同中国建立了外交关系。

美国对一个中国原则有郑重承诺。在中美三个联合公报中，美国承认世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。美国同台湾仅保持文化、商务等其他非官方关系。美方承诺不寻求执行一项长期向台湾出售武器的政策，将逐步减少售台武器，经过一段时间后最终解决这一问题。

然而，一个中国原则正遭到严重破坏。蔡英文当局拒不接受体现一个中国原则的“九二共识”，变换手法搞“渐进式台独”。美国政府一面声称一个中国政策没有改变，不支持“台独”，不希望与中国发生冲突对抗，另一面却把台当作“第一岛链战略支点”来遏制中国，不断虚化掏空一个中国政策。美方把单方面炮制的所谓“与台湾关系法”“对台六项保证”凌驾于中美双边共识即三个联合公报之上，严重违反国际关系基本准则。美方大肆提升美台官方关系，不断派高官访台，却说是为促进非官方关系。美方说希望台海和平，却售台大量先进武器，无疑是火上浇油。美方的错误做法严重助长“台独”分裂势力的嚣张气焰，正把台海变成危险的火药桶。

最近，有人炒作所谓“今日乌克兰、明日台湾”。我要强调，这两个问题性质完全不同。乌克兰是主权国家，而台湾从来都不是主权国家。台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。包括乌克兰在内任何国家的主权和领土完整理应得到尊重，中方在台湾问题上的主权和领土完整也必须得到尊重。在这个事关中方核心利益的问题上，我们没有任何妥协退让的余地。美方有关“战略清晰”或“战略模糊”的讨论纯粹是浪费时间。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。

郑成功将军收复台湾后约200年，林肯总统领导美国人民维护了美国统一。林肯总统坚信“分裂之家无法屹立”。相信今天美国人民也不会允许任何一个州在外部势力支持下从美国分裂出去。希望今天美方能够以同理心、责任心，尊重中国人民推进两岸关系和平发展、实现国家统一的愿望，真正恪守一个中国原则，真正支持两岸和平统一，站在历史正确一边。

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