新华社布达佩斯5月26日电（记者陈浩）匈牙利政府26日宣布今明两年将对金融、能源等行业企业征收总计8000亿福林（1美元约合368福林）的超额利润税，以遏制通货膨胀并为国防开支提供资金。

匈牙利新一届政府25日召开首次内阁会议。负责经济发展的不管部长纳吉26日在新闻发布会上说，政府将对银行、能源、保险、零售、航空、大型医药分销、广告、电信等8个行业征收超额利润税。政府将通过削减支出和征收超额利润税来实现2022年和2023年预算赤字目标。为实现宏观经济目标，政府还将削减各部委预算并重新安排公共投资。

匈牙利总理府部长古亚什在新闻发布会上说，这些措施将确保实现今年4.9%的预算赤字目标。预计匈牙利2023年的通货膨胀率为5.2%，赤字目标为3.5%，国内生产总值增长4.1%。

匈牙利总理欧尔班25日宣布设立“公用事业削减基金”和“国防基金”，以应对俄乌冲突和欧盟对俄罗斯制裁导致的物价大幅上涨。欧尔班表示，银行以及保险、能源、贸易、电信、航空公司等有义务将大部分超额利润投入这两个基金。所获资金将为政府的家庭价格上限计划和军队发展项目提供资金。

欧尔班24日宣布自当天午夜起全国进入紧急状态，以应对俄乌冲突的影响。他说，实施紧急状态使得政府能够迅速做出反应，使用“国家所有工具”保护匈牙利和匈牙利人。

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