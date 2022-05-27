新华社联合国5月26日电（记者尚绪谦）联合国安理会26日通过第2633号决议，将针对南苏丹的武器禁运和定向制裁措施延长一年至2023年5月31日。

这项决议当天以10票赞成、5票弃权的表决结果获得通过。决议将协助南苏丹制裁委员会工作的专家小组任期延长至2023年7月1日。根据决议，武器禁运不适用于单纯为支助和平协议落实而进行的非致命武器的供应、销售和转让；安理会将对照核心指标的完成情况，修改、暂停或逐步解除对南苏丹的武器禁运。

安理会当天还一致通过第2631号和第2632号决议，分别将联合国伊拉克援助团任期延长一年至2023年5月31日，将联合国索马里援助团任期延长5个月至2022年10月31日。

自2013年年底开始，南苏丹总统基尔和时任副总统马沙尔之间的权力纷争引发全国范围的武装冲突，并造成严重人道主义后果。联合国安理会2015年通过决议，决定对破坏南苏丹和平与政治进程的个人和实体进行定向制裁。安理会于2018年开始对南苏丹实施武器禁运。此后安理会数次延长制裁措施期限。

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