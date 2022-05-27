新华社堪培拉5月26日电（记者岳东兴 白旭）澳大利亚15位知名学者日前致信澳新任总理安东尼·阿尔巴内塞和外交部长黄英贤，敦促澳政府改善对华关系。

澳“珍珠与刺激”网站26日刊登了这封联合署名的公开信。这个网站是澳大利亚一个讨论澳国内、国际公共政策的网络平台。不少澳学者和前官员在该网站撰文发表观点。

公开信说，澳政府换届给澳中关系的改善带来机会。这15位长期研究中国的学者认为，新政府可能会避免上届政府的做法。在处理外交关系时，澳方需要做的是双向沟通，而不应搞“麦克风外交”，少进行挑衅，多开展国际合作。

公开信指出，一项同时考虑到大国战略关切、外交和经济利益的对华政策，或将更好、更持续地确保澳国家和经济安全。这15位学者敦促澳政府积极调整对华关系。

公开信署名学者包括澳国立大学中华全球研究中心主任本·希尔曼、澳国立大学克劳福德公共政策学院教授简·戈利、澳前外交官乔斯林·切、悉尼科技大学澳中关系研究院院长詹姆斯·劳伦斯森等。

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