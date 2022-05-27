新华社北京5月26日电（记者张汨汨）针对美国国务院近日在涉台政策表述上自相矛盾一事，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦26日表示，美方在台湾问题上的心机可以说是司马昭之心，路人皆知。“以台制华” 是痴心妄想。中国人民解放军严阵以待，坚定捍卫国家主权和领土完整。

在国防部26日举行的例行记者会上，有记者问：据报道，美国国务院网站近期更新了“美台关系事实清单”，删除了“台湾是中国的一部分”“美国不支持‘台独’”等表述。美国务院发言人随后又解释称，美对台政策没有改变，美方仍然支持一个中国政策，不支持“台独”。请问中方对此有何评论？

吴谦说，美国国务院在涉台政策的表述上自相矛盾，暴露出来的心机，可以说是司马昭之心，路人皆知。一段时间以来，美方不断虚化掏空一个中国原则，妄图采用“切香肠”的方式，实现“以台制华”的图谋，这完全是痴心妄想。我们正告美方一些人：在台湾问题上“切香肠”，一定会切到自己的手。中国人民解放军严阵以待，将采取一切必要措施，粉碎任何形式的“台独”分裂图谋，坚定捍卫国家主权和领土完整。

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