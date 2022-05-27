新华社霍尼亚拉5月27日电 当地时间5月26日，国务委员兼外长王毅在霍尼亚拉同所罗门群岛外长马内莱共同会见记者时，介绍了此次南太之行的目的。

王毅表示，2018年，习近平主席同太平洋岛国领导人集体会晤，一致同意将双方关系提升为相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系，开启了中国同岛国关系的新篇章。近年来，双方关系获得了前所未有的发展，给地区人民带来了实实在在的利益，也为南南合作树立了典范。前两天，中方发布了中国-太平洋岛国合作事实清单和广东、福建、山东省与岛国合作成果清单，这充分表明，同岛国友好合作已成为中方各部门、各地方的共同行动。

王毅强调，中国在发展同太平洋岛国关系上将继续奉行“四个坚持”。

一是坚持平等相待。中方历来主张大小国家一律平等，将秉持正确义利观和真实亲诚理念发展同岛国的友好关系，把岛国作为南南合作的重要组成部分，作为构建人类命运共同体的重要伙伴。

二是坚持相互尊重。中方始终尊重岛国的主权和领土完整，尊重岛国人民探索符合自身国情的发展道路，在同岛国的交往合作中，我们不干涉岛国的内政，不附加任何政治条件，也不谋取任何地缘私利。

三是坚持合作共赢，中国将继续做太平洋岛国发展的倡导者、建设者、推动者，致力于深化同岛国各领域务实合作，真诚帮助岛国发展经济、改善民生、提高自主发展能力，同岛国人民共享中国发展红利。

四是坚持开放包容。南太地区应是开展合作的舞台，而不是恶性竞争的擂台。中方同岛国的合作不针对任何国家，也不受任何国家干扰。同时我们尊重岛国同其他国家业已建立的各种联系，愿本着开放态度，同其他域内外国家开展更多三方合作。

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