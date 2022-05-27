新华社北京5月26日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统普京26日说，西方国家的制裁给俄罗斯造成诸多困难，但同时制裁使俄在某些方面变得“更加强大”。乌克兰武装部队总司令扎卢日内同日说，乌方正在用西方援助的武器装备打击俄军，乌军现在亟需能远距离打击敌人的武器装备。

——俄罗斯总统普京26日以视频方式出席欧亚经济联盟首届欧亚经济论坛时表示，西方国家的制裁使这些国家发生了严重的通货膨胀，也给俄罗斯造成诸多困难，但制裁同时使俄在某些方面变得“更加强大”。他说，俄方有能力解决确保国家主权关键领域的进口替代问题。

——乌克兰武装部队总司令扎卢日内26日在社交媒体说，乌方正在用西方援助的武器装备打击俄军，乌军现在亟需能远距离打击敌人的武器装备。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫26日发布通报说，自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁乌军179架战机、127架直升机、1019架无人机、323套防空导弹系统、3266辆坦克和其他装甲车、433台多管火箭炮、1682门野战火炮及迫击炮和3190辆特种军用车辆。

——卢甘斯克地区军事行政长官谢尔盖·盖代25日在社交媒体发文说，俄军已占领卢甘斯克地区95%的领土。目前在卢甘斯克乌方控制区有4万居民，他们不愿撤离。

——俄罗斯对外情报局日前发表声明说，美国积极招募包括隶属于极端组织“伊斯兰国”在内的极端分子以雇佣兵身份参加在乌克兰的战斗。今年4月，在美国情报机构参与下，约60名极端分子从叙利亚库尔德人控制的监狱中获释。他们随后被转至位于叙利亚的一处美军基地接受训练，以便被派往乌克兰。

——马里乌波尔市市长顾问彼得·安德留先科25日在社交媒体发文说，顿涅茨克民间武装开始向马里乌波尔和新占领区居民发放俄罗斯护照。乌外交部25日发表声明，谴责俄罗斯决定简化乌克兰扎波罗热州和赫尔松州居民获得俄公民身份的程序。

——俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃25日表示，俄罗斯密切关注日本政府的敌对活动，保留采取措施以加强自身防御能力的权利。她说，日本加速推进与美国和北约等域外势力的军事政治合作，在俄边境附近进行联合军演，公开寻求同美英澳三边安全伙伴关系协定的联系，“日方的挑衅行为对俄罗斯在远东地区的安全构成严重挑战和潜在威胁”。（参与记者：李东旭、李铭、华迪、黄河）

(责编：赵欣悦、白宇)