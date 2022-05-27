中美都是亚太国家，完全可以拥有共同的“朋友圈”。亚太应该成为和平发展的高地，而不是地缘政治的角斗场。任何国家企图把亚太阵营化、北约化、冷战化，都是站在致力于和平发展的地区国家的对立面

美国领导人近日在访问亚洲国家期间，宣布启动所谓“印太经济框架”，加紧推进其“印太战略”，企图打造围堵中国的“小圈子”。美国的一系列动作带有明显的冷战色彩，其根本目的是服务“美国优先”、维护美式霸权，其本质是制造分裂、煽动对抗、破坏和平，将给地区和平、稳定、发展带来破坏性影响。

亚太地区已有行之有效的区域合作架构，地区国家都从中受益。美国刻意抹去“亚太”名称、稀释“亚太”概念，在亚太地区另搞一套，显然不是为了地区国家的发展繁荣。地区国家对此看得很清楚。“印太战略”一经推出，其浓厚的对抗色彩就引起了地区国家的警惕。近来，美国开始对其进行二次包装，希望通过另立一套所谓框架、规则，制造“高标准合作”的假象。然而，美国在推出“印太经济框架”时，明确声称要确保美国在21世纪的竞争中胜出，为地区国家提供替代中国方案。这充分说明该框架是为推进美国地缘战略服务的，美国对盟友和合作伙伴的所谓“重视”，就是为了让地区国家与中国经济“脱钩”，让亚太国家充当美国霸权的马前卒。这也就不难理解，该框架既没有关税豁免、市场准入等安排，也不关心地区国家的发展水平和实际需要。卡内基国际和平基金会副会长方艾文直言，美国政府目前在亚洲制定的每一项政策，都是对华竞争的“衍生品”，并没有拿出任何一项与对华竞争无关的、积极的地区发展愿景。

“印太经济框架”是美国将经济问题政治化、武器化、意识形态化的一贯做法。美国曾多次表示，不寻求同中国打“新冷战”，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持“台独”。但美国近来的种种言行明显违背自身承诺。美国向地区国家推销所谓“印太战略”时，公然声称要“改变中国的周边环境”，围堵中国之意暴露无遗。美国还大打“台湾牌”，试图在把其他地区搞乱以后，把亚太地区也搞乱。美国的做法极其危险。中国决不允许任何国家干涉中国内政、损害中国利益、抹黑中国形象，将坚定不移捍卫自身主权、安全和发展利益，这一点不会因为美国拉帮结伙、虚张声势而有任何改变。一切想要迟滞阻遏中国发展复兴、试图破坏中国同各国互利合作的阴险图谋，最终都避免不了失败的下场。

亚太各国人民对霸权主导的冲突对抗记忆犹新，珍惜来之不易的和平发展环境。亚太地区的时代潮流是推进区域一体化，构建亚太命运共同体。亚太国家普遍不愿选边站队，主流声音是希望各国和睦相处、合作共赢。个别国家企图将军事集团和阵营对抗引入亚太，只会损害地区国家的共同利益。在不久前召开的美国东盟特别峰会上，东盟国家共同强调要和平、要合作，不要选边站队，不要分裂对抗。中国致力于维护亚太和平稳定和持久繁荣，已成为地区绝大多数国家的最大贸易伙伴，同地区各国的利益深度融合。中国14亿多人口的超大规模市场将继续向地区国家全面开放，中国与地区国家互利共赢的道路必将越走越宽广。任何国家试图孤立中国，最终孤立的将是他们自己。

亚太成功的密码是合作共赢，不是零和对抗。唯有合作才能共赢，对抗必陷无解死局。中美都是亚太国家，完全可以拥有共同的“朋友圈”。亚太应该成为和平发展的高地，而不是地缘政治的角斗场。任何国家企图把亚太阵营化、北约化、冷战化，都是站在致力于和平发展的地区国家的对立面。美国应该摒弃过时的冷战思维，从本地区共同和长远利益出发，坚持相互尊重、合作共赢的原则，为地区和平、稳定、发展发挥积极建设性作用，以健康的心态和建设性的做法为亚太区域合作多做实事、好事。

《 人民日报 》（ 2022年05月27日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)