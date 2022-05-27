徐 步

习近平总书记提出一系列新理念新主张新倡议，高瞻远瞩地回答“世界怎么了”“我们怎么办”的时代之问。中国的国际影响力、感召力、塑造力显著提升

“当今世界正经历百年未有之大变局”，这是习近平总书记对当今世界特征作出的重大战略判断。百年未有之大变局，突出表现为国际力量对比发生显著变化，中国以前所未有的豪迈气势走近世界舞台的中央。

这是一个大发展的时代。以中国为代表的新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，国际影响力不断增强，近代以来国际力量对比发生最具革命性的变化。世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展，各国相互关联、相互依存程度之深前所未有，对国际经济、政治和安全形势产生重要影响。

这是一个大动荡的时代。单边主义、保护主义抬头，经济全球化遭遇逆流，全球产业链供应链遭受严重冲击，世界经济发展面临严峻挑战。网络安全、恐怖主义、气候变化、重大传染性疾病等非传统安全威胁持续蔓延，国际秩序受到严重冲击。全球治理赤字、信任赤字、发展赤字、和平赤字有增无减，人类社会走到新的十字路口。

这是一个大变革的时代。联合国成立之初，许多发展中国家尚未获得独立，在此背景下建立起来的全球治理体系在成员上缺乏广泛的代表性，在规则上缺乏应有的公平性，在行动上缺乏足够的有效性。进入21世纪，全球治理体系不能充分体现世界已经发生巨大变化的事实，与世界各国特别是广大发展中国家的要求越来越不相适应。

国际力量对比变化，是决定国际格局和国际秩序的关键因素。中国处于近代以来最好的发展时期，世界处于百年未有之大变局，两者同步交织、相互激荡。牢记历史、把握现实、展望未来，要求我们深刻认识错综复杂的国际环境带来的新矛盾新挑战，切实统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局。

回顾历史，中国融入国际秩序、参与全球治理体系，经历了艰难的过程。新中国成立后，中国以崭新的面貌登上国际舞台，但美国等西方国家对中国进行孤立、封锁。上世纪70年代，随着新中国恢复联合国合法席位，特别是改革开放大幕拉开之后，中国全面参与国际事务和全球治理体系建设，与世界的关系发生根本性变化。

党的十八大以来，习近平总书记作为中国特色大国外交的总设计师，站在人类历史发展进程的高度，以大党大国领袖的全球视野和使命担当，提出一系列富有中国特色、体现时代精神、引领人类发展进步潮流的新理念新主张新倡议。习近平总书记胸怀人类前途命运，高瞻远瞩地回答“世界怎么了”“我们怎么办”的时代之问，提出推动构建新型国际关系、推动构建人类命运共同体，倡导弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，全方位提出有关经济发展、和平安全、生态建设、全球治理、人文交流等各领域国际合作的重要倡议，增进了中国与外部世界的互动关系，深化了中国与世界各国的友好合作，凝聚了共同应对全球性挑战的广泛共识。中国的国际影响力、感召力、塑造力显著提升，中国与外部世界的关系进入一个全新时代。

大变局的时代，更加需要伟大思想的指引。习近平外交思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是马克思主义基本原理同中国特色大国外交实践相结合的重大理论成果，是以习近平同志为核心的党中央治国理政思想在外交领域的集中体现，是新时代中国对外工作的根本遵循和行动指南。面对动荡不定的国际形势新特点和错综复杂的外部环境新特征，我们要更加全面系统深入学习贯彻落实习近平外交思想，持续推进中国特色大国外交，努力推动构建人类命运共同体，为世界的和平、发展和繁荣作出更大贡献。

（作者为习近平外交思想研究中心秘书长，中国国际问题研究院党委书记、院长）

《 人民日报 》（ 2022年05月27日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)