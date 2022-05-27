本报记者 李 潇 韩晓明

第二届中国—阿拉伯国家青年政治家论坛日前以视频方式举行。中共中央对外联络部主要负责人出席论坛开幕式并致辞。来自17个阿拉伯国家的100余位青年政治家参加，就“国家发展和青年责任”“中阿命运共同体的未来”等主题畅所欲言、深入交流。

与会阿拉伯青年政治家普遍表示，中共十八大以来，在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，中国在经济、科技、工业、脱贫等方面取得巨大发展成就，赢得中国人民的广泛拥护和支持，也赢得各国人民特别是阿拉伯国家民众的尊敬和赞赏。阿拉伯国家政党愿积极传承阿中友谊，踊跃参与阿中合作，更加坚定地做阿中传统友谊的传承者、友好合作的推动者，为构建面向新时代的阿中命运共同体贡献青春力量。

“阿中双方应进一步加强青年交流”

习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话中指出：“一个民族只有寄望青春、永葆青春，才能兴旺发达。”对此，阿方代表在发言中纷纷表示赞同，认为阿中青年应肩负更大责任担当，在实现繁荣发展、捍卫国际公平正义等方面加强团结协作。

“中国共产党始终重视青年、关心青年、信任青年。”毛里塔尼亚争取共和联盟领导人、第一副议长艾哈迈迪表示，阿拉伯国家青年人口比例较高，是社会发展进步的推动力量，“阿中双方应进一步加强青年交流，分享青年创新创业方面的成功经验，加强教育培训等领域合作”。

也门全国人民大会党领导人、副议长沙达迪表示，阿中都致力于发挥青年作用。青年代表着未来，关爱双方青年，为他们提供支持，能够促进和实现社会的可持续发展。

“埃及共产党致力于最大限度发挥青年中坚力量作用，支持投身国家建设，追赶世界发展潮流。”埃及共产党政治局委员哈桑·巴达维说，“我们要交流阿中青年成长进步经验，在地区和全球事务中加强协调与合作。”

与会阿拉伯青年政治家纷纷表示，希望阿中青年凝聚青春智慧和力量，在实现各自国家发展和民族振兴的道路上并肩奋斗。

“阿中兄弟同心、守望相助”

中阿友谊源远流长。历史和实践证明，中阿始终是互惠互利的好伙伴、同甘共苦的好兄弟。论坛上，阿方人士高度评价近年来阿中合作的丰硕成果，表示应充分激发青年的活力和创造力，助力双方在经贸、创新、教育等领域的务实合作，推动阿中关系取得更大发展。

“黎巴嫩感谢和赞赏中国支持各国抗击新冠肺炎疫情的行动。中国向黎巴嫩等国提供抗疫物资和疫苗援助，体现了一个负责任大国的担当。”黎巴嫩社会进步党青年进步组织秘书长尼扎尔·哈桑说，中国坚持人民至上、生命至上，为各国抗击疫情树立了榜样。

面对疫情挑战，中阿各领域合作展现出强大韧性和旺盛活力。中阿不断加强战略协调和行动对接，共建“一带一路”合作成果丰硕。中国持续保持阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位，同19个阿拉伯国家和阿拉伯国家联盟（阿盟）签署共建“一带一路”合作文件，中阿在5G、大数据、人工智能等高新技术领域的合作方兴未艾。

“目前阿中关系正处于历史最好时期。”摩洛哥进步与社会主义党青年团培训事务书记阿卜杜勒阿里·布齐迪说，从共同开发太阳能资源，到共同研发通信技术，再到推动教育领域合作交流不断深入，阿中共建“一带一路”持续走深走实。

“阿中兄弟同心、守望相助，既是中国与发展中国家团结一致的生动写照，也是发展中国家践行真正的多边主义的具体实践。”哈桑·巴达维说。

“阿拉伯世界期待与中国开展更广泛和深入的交流”

阿拉伯国家近年来在探索发展道路上取得积极进展，推出一系列适合各自国家发展的规划。中国积极支持阿拉伯国家增强战略自主，探索具有本国特色的发展道路。论坛上，阿方积极评价习近平总书记提出的人类命运共同体理念以及全球发展倡议、全球安全倡议等重要主张，高度评价中国致力于维护世界和平发展、增进文化交流互鉴、捍卫国际公平正义的理念与行动。

布齐迪说，《习近平谈治国理政》是一部充满政治智慧的著作，“书中蕴含的深刻思想和中国发展的具体实践值得深入学习借鉴，有助于推动世界各国特别是发展中国家更好发展”。

“中国共产党以非常清晰的思路推动各项工作。”也门复兴运动总书记穆罕默德·哈米德表示，习近平总书记提出的全球发展倡议和全球安全倡议，带动全世界去思考发展和安全的现实意义，以及实现二者的途径，展现了习近平总书记心系世界和平发展事业的伟大情怀。

“阿拉伯世界期待与中国开展更广泛和深入的交流。”摩洛哥宪政联盟中央书记处成员阿卜杜拉提夫·贝勒穆卡杜姆说，世界希望学习中国共产党带领中国人民消除贫困、走向繁荣、实现可持续发展的成功经验。“作为一名青年政治家，我很高兴能为阿中关系发展作出贡献，我们对阿中关系前景充满信心。”

《 人民日报 》（ 2022年05月27日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)