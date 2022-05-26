图为阿尔及利亚卫生部国际合作司司长伊斯索拉女士与中国医疗队员合影。人民网记者 王传宝摄

人民网阿尔及尔5月26日电 （记者王传宝）中国援助阿尔及利亚医疗队26日举办线上学术沙龙，以增进医疗队员对本地医疗状况、法律法规的了解，提升在阿服务水平。

阿尔及利亚卫生部国际合作司司长伊斯索拉女士在沙龙上作主旨演讲，向中国医疗队员详细介绍阿国医疗体系建设及相关知识，并对中方医疗队员所关心的具体问题一一作出回答。

伊斯索拉表示，阿中传统友谊源远流长，两国政府在医疗和健康领域的合作不断扩大，中国医疗队员在阿工作期间不畏困难、辛勤工作，深得当地民众爱戴。第27批中国援助阿尔及利亚医疗队抵阿半年来，阿卫生部不断接到病人电话，对中国医疗队的医疗服务给予肯定和赞扬。

伊斯索拉特别指出，与中国一样，阿尔及利亚也拥有本国传统医药和医学，但一直没有得到开发，目前阿卫生部制订出开发本国传统医药和医学的初步规划，期待中国同行能够参与到阿传统医药和医学的建设之中。

据了解，第27批中国援助阿尔及利亚医疗队共有81名队员，抵阿后被分配在8个不同地区14家公立医院工作。当天，队员们全部参加了这次学术沙龙。

该批医疗队总队长杨勇介绍说，自1963年中国政府向阿派出第一支医疗队以来，在过去59年时间里从未间断过，先后有3516人（次）队员来阿工作，为阿卫生和健康事业付出了大量心血和汗心，有的队员甚至付出了宝贵生命。第27批中国援助阿尔及利亚医疗队是于去年9月当地疫情极为严重的时期抵达阿尔及利亚的。

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