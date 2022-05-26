新华社北京5月26日电 题：推动世界人权事业进步的中国贡献

新华社记者丁静

人权是人类文明进步的标志。长期以来，中国政府坚持以人民为中心，把尊重和保障人权作为治国理政的一项重要工作，推动本国人权事业取得历史性成就，为世界人权事业进步作出了不可替代的突出贡献。

中国有14亿多人口，中国人权事业的进步本身就是对世界人权事业的重要贡献。中国始终把保障生存权放在首要位置，用不足全球9%的土地养活了全世界五分之一的人口，建起了世界最大的社会保障体系和全民医疗保障网络。中国始终把提升发展权作为优先事项，历史性解决了绝对贫困问题，提前10年完成联合国2030年可持续发展议程减贫目标。中国的天更蓝了，水更绿了，中国人的平均预期寿命更长了，妇女儿童等特殊人群得到了更多保障。中国成功走出了一条顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路。中国不断发展全过程人民民主，推进人权法治保障，维护社会公平正义，中国人民享有更加广泛、更加充分、更加全面的民主权利。中国人民的人权得到前所未有的保障。英国伦敦市经济与商业政策署前署长罗思义表示，世界越了解中国在人权领域所取得的非凡成就，就越希望本国人权状况的改善也能够得到同等程度的重视和推进，也就越理解和认可中国。

中国全面参与全球人权治理，推动人权治理向着更加公正合理包容的方向发展。中国5次当选联合国人权理事会成员；中国先后批准或加入了26项国际人权文书，包括6项联合国核心人权条约，注重将国内法律、政策等与条约规定相衔接；中国同20多个国家或组织举行人权对话或磋商，在平等和相互尊重的基础上交流互鉴、妥处分歧；中国首次将“发展促进人权”引入国际人权体系……近年来，中国提出的推动共同构建人类命运共同体理念在国际社会引起热烈反响，被写入多个联合国文件之中，为推动国际人权治理向着更加公正合理包容的方向发展发挥了重要作用。圭亚那前总理摩西·纳加穆图认为，中国以人民为中心的人权理念值得各国借鉴。荷兰阿姆斯特丹自由大学跨文化人权中心主任汤姆·茨瓦特说，中国倡导构建人类命运共同体，有助于将人权议题置于一个新的可持续的国际语境中。

中国支持和帮助诸多发展中国家的经济发展与民生建设，助力世界人权事业发展进步。中国长期在基础设施及教育、卫生、农业等领域向亚洲、非洲、拉丁美洲等的发展中国家和地区提供支援和帮助。从坦赞铁路到毛里塔尼亚友谊港，从中非友谊医院到老挝琅勃拉邦医院，中国为许多发展中国家和地区援建了一大批重大基础设施，成为当地重要的经济、民生工程。据世界银行研究报告，共建“一带一路”倡议将使相关国家760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。截至2021年4月，中国已累计派遣援外医疗队员2.7万人次，诊治患者2.8亿人次。中国积极推动构建人类卫生健康共同体，为全球团结合作抗击新冠疫情贡献巨大力量。截至2022年5月上旬，累计向153个国家和15个国际组织提供了46亿件防护服、180亿人份检测试剂、4300余亿个口罩等抗疫物资。巴基斯坦政府经济政策顾问穆罕默德·汗说，中国践行真正的多边主义，维护了发展中国家人民的生命权与健康权。

需要指出的是，促进和保护人权是全人类的事业，需要全人类共同努力。在人权问题上不存在十全十美的“理想国”，不需要对别国颐指气使的“教师爷”，更不能把人权问题政治化、工具化，搞双重标准，以人权为借口干涉别国内政。国际人权事务应由各国共同商量，全球人权治理体系要由各国共同建设，人权发展成果要由各国人民共同分享。

“一花独放不是春，百花齐放春满园。”中国一直是国际人权事业健康发展的倡导者、践行者和推动者。随着中国发展向纵深推进，中国人民的各项权利必将得到更高水平的保障，中国也将为推动世界人权事业发展作出更多、更大贡献。（参与记者：傅焕然）

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