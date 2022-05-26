新华社北京5月26日电（记者马卓言）针对北约秘书长斯托尔滕贝格近期涉华消极言论，外交部发言人汪文斌26日在例行记者会上说，中方敦促斯托尔滕贝格停止散播针对中方的抹黑言论。北约已经搞乱了欧洲，不要再企图搞乱亚洲，搞乱全世界。

有记者问：据报道，北约秘书长斯托尔滕贝格24日接受采访时表示，中国是“威权主义”大国，中俄两国曾呼吁北约停止扩大和解散，这对北约安全构成威胁，因此北约必须要予以应对。中方对此有何评论？

汪文斌指出，一段时间以来，北约秘书长不断对中方进行无端指责和抹黑攻击，妄议中国政治制度和对内对外政策，鼓噪“中国威胁论”，中方对此坚决反对并予以强烈谴责。

“北约一方面呼吁其成员国加大军费开支，要求成员国军费达到或超过占GDP2%的水平，另一方面对中国正常的国防和军队现代化建设说三道四，这是典型的双重标准。”汪文斌说。

他表示，中国坚持走和平发展道路，坚定奉行防御性国防政策，始终将核力量维持在国家安全需要的最低水平。中国国防费占GDP比重长期保持在1.3%左右，远低于世界平均水平。“中国不像有些北约国家那样以武力威胁他国，不搞军事同盟，不对外输出意识形态，从未将手伸进别人家里，也不主动打贸易战，不无端打压他国企业，何谈中国威胁北约安全？”

汪文斌指出，北约多次公开表示，北约作为区域性联盟的定位没有变化，不寻求地理突破，也不寻求到其他地区扩员。但近年来北约却不断进入亚太地区，一些北约成员国不停派飞机、军舰到中国周边海域搞军事演习，制造局势紧张、挑动矛盾。“北约持续突破地域和领域，鼓吹集团对抗的‘新冷战’，国际社会对此理应高度警惕并坚决反对。”

“我们敦促斯托尔滕贝格秘书长停止散播针对中方的抹黑言论，放弃以意识形态划线的做法。北约已经搞乱了欧洲，不要再企图搞乱亚洲，搞乱全世界。”汪文斌说。

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