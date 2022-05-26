新华社霍尼亚拉5月26日电 当地时间5月26日，国务委员兼外长王毅在霍尼亚拉同所罗门群岛外长马内莱共同会见记者。

针对记者问及中所安全合作框架协议引起一些议论和猜疑，王毅表示，中方同所方商签的安全合作框架协议，是主权国家之间的合作，旨在协助所方提升警务执法能力，支持所方更好地维护社会治安，同时保护在所中国公民和机构安全，合情合理合法，一切都在阳光下运行。

王毅进一步阐述了中方同所罗门群岛推进安全合作的三项原则：

一是充分尊重所方国家主权。中所合作以所方需求和要求为依据，以所方同意为前提，以平等协商为基础。搞强买强卖、干涉所方内政、损害别国利益，从来不是中国的外交政策，更不是中国人的行事风格。

二是协助维护所社会稳定。中所安全合作包括应所方要求，协助依法维持社会秩序、保护人员生命和财产安全、实施人道主义救援、自然灾害应对，目的在于帮助所方加强警察能力建设，弥补安全治理赤字，维护所国内稳定与长治久安。中所安全合作光明磊落，坦坦荡荡，不强加于人、不针对第三方，也无意建立军事基地。

三是与地区安排并行不悖。中方支持太平洋岛国加强安全合作，支持岛国携手应对地区安全挑战，支持现有地区安全合作安排。同时，中所安全合作与地区现有安排目标一致、利益相通、互为补充，符合所方和南太地区的共同利益。

王毅强调，太平洋岛国都是主权独立国家，不是谁家的“后院”；都有权做出自己的选择，而不是做别人的附庸。对中所正常安全合作的任何抹黑攻击都见不得阳光，任何干扰破坏都不可能得逞。

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