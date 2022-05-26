新华社霍尼亚拉5月26日电 当地时间5月26日，所罗门群岛总理索加瓦雷在霍尼亚拉总理府会见国务委员兼外长王毅。

索加瓦雷请王毅转达对中国领导人的诚挚问候，衷心感谢中方为所发展提供有力支持和巨大帮助，表示所方坚定支持中方维护主权和领土完整，坚定捍卫一个中国原则，始终同中方肩并肩站在一起，站在历史的正确一边。

索加瓦雷说，中国已成为所最大的基础设施合作伙伴和可信赖的发展伙伴，感谢中方为所提供抗疫物资、快速检测设备并派遣医疗队，赞赏中方在霍尼亚拉发生骚乱后及时提供警用物资，派遣警务顾问，助力所维护社会治安。所中在平等相待、相互尊重基础上开展合作，各领域联系日益紧密，为所人民带来实实在在的福祉。

王毅转达中国领导人对索加瓦雷总理的亲切问候和良好祝愿，表示中方赞赏所方维护国家利益的坚定意志和发展中所友好合作的强烈愿望，赞赏所方恪守一个中国原则，坚持奉行对华友好政策。中方同样坚定支持所方维护国家主权独立，维护国内团结统一，坚定支持所方按照自主选择的发展道路加快实现国家繁荣富强。

王毅表示，友好不分先后，中所建交时间不长，但开局好、起步稳、发展快。两国政治互信不断深化，务实合作前景广阔，已成为相互信赖的好朋友、相互支持的好伙伴。事实证明，所方作出所中建交的政治决断，完全符合时代发展和进步潮流，完全符合所人民的根本和长远利益。中方愿与所方本着只争朝夕、后来居上精神，将中所关系打造得越来越“铁”，合作推进得越来越深，更好地造福两国人民。

索加瓦雷感谢中方在联合国安理会为所方仗义执言，表示愿继续加强同中方在国际事务中的沟通协作。王毅强调，当前百年变局加速演进，单边霸凌行径横行，同时，新兴市场国家群体性崛起，和平发展仍是不可阻挡的潮流。中方愿同所方加强在联合国等多边机构中的协调配合，坚持真正的多边主义，推进2030年可持续发展议程、应对气候变化等合作，共同维护中小国家的正当权益。

会见后，双方出席了蓝色经济、关税优惠、卫生抗疫、民航、防灾减灾等合作文件签字仪式。

同日，王毅同所罗门群岛代总督奥蒂会见，同马内莱外长会谈并共见记者。

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