新华社北京5月26日电（记者张汨汨）国防部26日举行例行记者会，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦表示，美方是霸凌行为的始作俑者和集大成者，是全球公认的规则破坏者，其相关言论体现出浓浓的冷战思维、霸权心态和面对中国和平崛起的焦虑。

有记者问：据报道，美国防长奥斯汀近日出席参议院听证会时称，美军力部署的重点是对抗中国“咄咄逼人的霸凌行为”。美军参谋长联席会议主席米利称，美正面对中俄两个大国，两国均有强大军力，并企图从根本上破坏以规则为基础的国际秩序。请问中方对此有何评论？

吴谦说，美方言论一如既往，体现出浓浓的冷战思维、霸权心态和面对中国和平崛起的焦虑。美方的用词不论是“霸凌行为”，还是“破坏国际规则与秩序”，我看字字句句说的都是美国自己。

“说到国际关系中的霸凌行为，美方是当之无愧的始作俑者和集大成者。”吴谦说，在伊拉克，美国凭借一管不知是什么的白色粉末就悍然入侵一个主权国家，造成大量平民伤亡，多少家庭流离失所。在叙利亚，美国利用“白头盔”组织虚假视频，武装干涉叙内政，造成了惨烈的人道主义灾难。中国人民不会忘记，23年前的5月，以美国为首的北约轰炸中国驻南联盟使馆，对中国人民又欠下了一笔血债。这既是霸凌，更是罪行。

“说到以规则为基础的国际秩序，美国是全球公认的规则破坏者。”吴谦说，众所周知，美国最喜欢拿“规则”说事，但最不把规则当回事的国家恰恰就是美国。美方对国际法和国际规则合则用、不合则弃，近年来曾陆续退出《伊朗核问题全面协议》《中导条约》《开放天空条约》等，充分展示了其自私和虚伪的面目。在这个问题上，最没有资格指责他国的就是美国。

吴谦强调，我们要求美方停止将“家法帮规”包装成国际规则、推行美式“霸权秩序”的错误做法，客观理性地接受中国的和平发展。这有利于中美关系，也有利于世界的和平稳定。

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