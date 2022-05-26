新华社惠灵顿5月26日电（记者郭磊）今年4月下旬，中国援建的所罗门群岛2023年太平洋运动会体育场馆项目练习跑道和足球场正式完工并交付所方。

所罗门群岛总理索加瓦雷在交付仪式上感谢中国政府和人民提供的支持和帮助。他高度评价建设者克服困难、高质量完成项目建设，表示这对所方筹备2023年太平洋运动会具有里程碑意义。

承建该项目的中国土木工程集团有限公司专家、援所体育项目施工技术组组长黄鹏飞说，体育场馆项目是中所建交以来中方援建的第一个大型工程项目，2021年5月正式开始施工。

据介绍，体育场馆项目包括主体育场、水上中心、网球中心、公共餐饮中心、多功能厅、曲棍球场和训练场及其附属用房共7个单体设施，是2023年太平洋运动会主体育场馆，运动会绝大部分赛事将在这里举行。

受新冠疫情影响，所罗门群岛封锁边境，航班大规模取消，工程技术人员如何及时到位是个难题。中方在短时间内克服了签证、航班、防疫等一系列困难，并很快组织起一支近700人的中所联合施工团队。

所罗门群岛遗留的二战爆炸物对施工构成很大威胁。黄鹏飞介绍说：“我们聘请专业团队，经过三轮排爆，在工地现场挖掘出大量子弹和手雷，彻底排查风险后才继续推进项目。”

施工过程中，中所双方共同努力，克服施工材料严重不足等各种困难，推进项目实施。目前，项目现场有中国工程技术人员170多人，雇佣当地员工约500人，双方配合默契，中方人员还对当地工人进行培训。项目合作不仅为当地创造了就业，还提高了当地工人的技术水平。

中国驻所罗门群岛大使李明表示，中国一直坚持向所方提供力所能及的帮助，重信守诺，不附加任何政治条件，以实际行动证明中国是所罗门群岛等广大发展中国家的真诚朋友和值得信赖的伙伴。体育场馆项目将为所罗门群岛举办2023年太平洋运动会奠定坚实基础，有助于促进所经济发展和基础设施改善，是中所关系积极发展的重要成果，更是中所友谊的象征。

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