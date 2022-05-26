新华社北京5月26日电 综合新华社驻外记者报道：多国专家学者日前在接受新华社记者采访时表示，中国坚持以人民为中心的人权理念，不断推进本国人权事业发展，并积极参与全球人权治理，为世界人权事业发展作出重要贡献。

斯里兰卡共产党总书记维拉辛哈表示，中国坚持以人民为中心，中国政府重视人民的生命安全和身体健康，这在抗击新冠疫情中得到充分体现。中国推进本国人权事业发展，也为世界人权事业发展作出贡献。

巴基斯坦伊斯兰堡国际事务委员会负责人赛义德·乔杜里认为，中国在推进本国人权事业发展的同时，还积极参与全球人权治理，为世界人权事业发展作出了中国贡献、提供了中国方案。

委内瑞拉玻利瓦尔大学教授、国际法和人权问题专家克里斯托瓦尔·柯尼列斯说，中国持续制定和实施四期国家人权行动计划，将保障人民权利以及共享国家发展成果的工作落到了实处。

约旦中国问题专家、作家萨米尔·艾哈迈德认为，中国在短时间内消除了绝对贫困，这是中国为人民提供的最好的人权保障。中国在人权事业发展方面积累的成功、独特和宝贵经验可以为世界其他国家提供借鉴。

巴勒斯坦人权问题专家伊斯兰·阿亚迪说，中国在关心、尊重和保障人权上取得的成就有目共睹，不是少数国家可以歪曲抹黑的。2021年中国发布了《国家人权行动计划（2021-2025年）》，提出将积极参与全球人权治理。相信中国将履行承诺，为推动建设更加公平公正合理包容的全球人权治理体系、构建人类命运共同体作出新的贡献。

乌兹别克斯坦知名记者沃比多夫表示，在中国共产党领导下，中国人民的生存权、发展权和其他各项权利得到切实保障。少数国家将人权当作干涉别国内政的政治工具，在人权问题上搞双重标准，这将带来危害。

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔说，中国经济社会发展取得巨大成就，人民生活水平不断提高。中国推进人权法治保障，人民的权利得到尊重和重视，人权事业不断发展。

波黑政治评论家埃尔明·查特加说，中国人权事业发展取得的伟大成就有目共睹。中国取得脱贫攻坚战的全面胜利，全面建成小康社会，这是了不起的人权成就，也是对世界的重要贡献。

古巴国际政治研究中心研究员何塞·路易斯·罗瓦伊纳认为，中国共产党和中国政府始终坚持人民至上，推动减贫、教育、卫生、环保等领域取得长足发展。中国人民生活水平显著提高，幸福感和获得感明显提升。中国走出了一条适合本国国情的人权发展道路，在推动人权事业发展过程中取得了重要成就。（参与记者：徐烨、冀泽、柳伟建、李碧念、蔡国栋、张修智、朱婉君、车宏亮、唐璐、白林、王欢、蒋超）

(责编：崔译戈、燕勐)