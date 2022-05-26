新华社柏林5月26日电（记者李超）德国总理朔尔茨日前开展其上任后对非洲国家的首次访问，先后在塞内加尔、尼日尔和南非期间和这些非洲国家领导人探讨加强氢能领域合作。

24日，朔尔茨在南非行政首都比勒陀利亚与南非总统拉马福萨共同出席记者会时表示，德国正在加快能源供应结构调整。为应对气候变化，必须大规模拓展可再生能源并减少化石燃料消耗。德国和南非共同开展绿色能源研究具有非常广阔的前景。

拉马福萨当天同朔尔茨参观南非萨索尔公司时说，南非致力于清洁能源开发，萨索尔公司正在实施一项利用太阳能和风能资源大规模生产绿色氢能的计划，该计划预计每年将向欧盟出口1000万吨氢能。拉马福萨说，这将成为南非同德国在绿色氢能开发、能源安全、创造就业和应对气候变化方面开展合作的绝佳机会。

塞内加尔总统萨勒22日在首都达喀尔与朔尔茨共同出席记者会时表示，该国正在考虑同德国之间的绿色氢能合作。

朔尔茨表示，德国不仅希望在太阳能、风能等可再生能源领域同塞内加尔开展合作，天然气项目也是德国感兴趣的领域。德国和塞内加尔已经开始就天然气领域的合作开展对话。

(责编：崔译戈、燕勐)