新华社联合国5月25日电 中国常驻联合国副代表戴兵25日在安理会关于武装冲突中保护平民问题公开辩论会上指出，在保护平民问题上不能搞双重标准，并且要坚持会员国主导。

戴兵说，保护平民是冲突各方应尽的国际法义务。但时至今日，无数平民依然深陷武装冲突带来的灾难之中。国际社会在保护平民问题上要继续付出不懈努力。

第一，要严格遵守国际法和国际规则。要充分落实《日内瓦公约》等国际人道法。冲突各方要避免伤及无辜平民和民用设施，优先保障妇女儿童等弱势群体，并提供安全、不受阻碍的人道准入。需要指出的是，双重标准是对保护平民事业的极大伤害。保护平民适用于所有武装冲突中的所有各方，不能搞区别对待，要摒弃一切形式的例外主义。从事对外战争次数最多、时间最长的国家尤其要反躬自省。

第二，要坚持会员国主导。会员国承担着保护平民的首要责任。国际社会要有针对性地帮助当事国加强保护平民的能力。安理会要根据形势发展，对武器禁运措施进行调整，为当事国承担保护平民的主要责任创造良好条件。个别国家任意冻结并挪用当事国外汇储备，有组织盗取当事国能源和农业资源，不仅夺走了当事国恢复发展的救命钱，也间接夺走了宝贵的人道援助资源。国际社会应共同敦促有关国家立即停止上述举措。

第三，要坚持和平解决争端。对话协商是化解争端的必由之路。当前国际安全形势更加动荡不安，霸权主义和强权政治大行其道，冷战思维和对抗思想沉渣泛起。这将为保护平民行动带来更多挑战。中方敦促有关国家停止在世界各地包括亚太制造分裂、搞地缘对抗，停止以意识形态划线、胁迫其他国家选边站队。

第四，要坚持发展导向。受新冠疫情和地缘政治因素冲击，全球粮食、能源、金融危机不断迫近，全球减贫事业遇到新的挑战，发展中国家面临更大困境。发达国家要切实兑现关于官方发展援助的承诺。当前正是广大发展中国家发展和人道需求急剧上升的时候，而有关发达国家用于官方发展援助的资金不断下滑，甚至做出大幅削减发展援助的决定。中方呼吁有关国家响应联合国秘书长古特雷斯的呼吁，重新考虑上述决定。

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