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纵论天下|19名小学生遇害，美国控枪怎就这么难？

2022年05月26日16:53 | 来源：新华网
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　　美国得克萨斯州尤瓦尔迪市罗布小学5月24日发生枪击事件，导致至少19名儿童和2名教师遇害。这是自2012年康涅狄格州纽敦镇桑迪胡克小学枪击案以来，美国境内致死人数最多的校园枪击事件，也是美国2022年发生的至少第30起幼儿园及中小学校园枪击案。

　　警方确认枪手是一名18岁的高中男生，5月24日，他开枪打伤自己的祖母后，穿防弹衣闯入小学行凶，并在与警方交火中被击毙。

　　美国民间究竟有多少枪？

　　今年还未过半，枪击案给美国人带来的伤痛已格外沉重。

　　5月14日，纽约州布法罗市一家超市发生枪击事件，造成至少10人死亡、3人受伤；4月3日，加利福尼亚州首府萨克拉门托市发生枪击案，警方确认共造成6人死亡、12人受伤；3月7日，艾奥瓦州首府得梅因市发生校园枪击事件，造成一名未成年人死亡、两人伤势严重……

　　美国“枪支暴力档案”网站数据显示，截至5月21日，美国今年已发生死伤4人以上的枪击事件210起，超过1.67万人在各类涉枪事件中丧生。

　　枪支泛滥导致涉枪暴力高发已是美国社会顽疾。近3.3亿人口的美国，民间枪支保有量却超过4亿支，平均每人持有不止一把枪。

　　美国控枪为何这么难？

　　美国枪患由来已久。1791年通过的美国宪法第二修正案赋予公民持枪权。然而，200多年后，无论社会生态还是武器杀伤力都发生巨变。随着美国政治极化不断加剧、社会撕裂程度进一步加大，枪支制造了越来越多的惨剧。

　　与此同时，枪支生产、买卖和使用形成庞大产业链，全国步枪协会等拥枪利益集团早已渗透到美国政治生活的方方面面。

　　美国全国步枪协会拥有140多年历史、超过500万会员。作为美国枪支制造业和枪支爱好者利益的代言人，该协会具有强大的政治影响力，始终致力于：将一切可能的控枪举动扼杀在摇篮中。手握金钱和选票，美国全国步枪协会总是能成功游说国会议员，让美国历史上数次枪支管制法案流产。

　　美国总统拜登针对这起枪击案发表讲话，质问何时才能站起来反对枪支游说团体，美国副总统哈里斯就枪击案表态称“受够了”。悲剧无数次重演，美国政客的演讲再动听，也掩盖不了他们无所作为的事实。

　　枪支暴力还同美国政治极化、社会撕裂、种族主义、贫富差距等诸多问题相互牵扯、盘根错节。最近两年，新冠疫情暴发、经济遭受冲击、种族矛盾凸显等因素导致私人枪支持有量进一步增加。有报告显示，数百万美国人在新冠疫情大流行期间抢购枪支。持枪人数激增，导致枪支暴力激增，又刺激更多人购枪，形成恶性循环。

　　生命权是最大的人权，一声声枪响击碎了所谓“人人得享不可剥夺的自由”的幻象。如果连人民的基本生命权都无法保护，美国还有什么资格对他国人权问题说三道四呢？

　　

　　策划：刘加文

　　执行策划：杨定都

　　统筹：毕秋兰 刘小军

　　编辑：李雪梅 侯强

　　校对：张旭烨

(责编：崔译戈、燕勐)

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