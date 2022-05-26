新华社北京5月26日电 数据显示，今年美国中小学几乎每天都在发生涉枪暴力事件，校园涉枪暴力处于空前水平。

美国海军研究生院国土防御与安全中心旗下中小学涉枪暴力数据库研究员戴维·里德曼说，今年年初以来，美国中小学校已发生137起枪击事件，相当于几乎每天都发生；去年全年数字则为249起。

这一数据库长期追踪美国中小学校涉枪暴力现象，包括开枪、挥舞枪支等行为。里德曼担忧：“越来越普遍的是，中小学校系统性涉枪暴力事件显著增加，特别是中学。这是由于学生们随身带枪，一旦闹纠纷，便很容易升级成枪案。”

得克萨斯州尤瓦尔迪市罗布小学24日发生枪击事件，造成至少19名儿童和2名教师丧生。就在美国公众震惊之际，多名专家警告：人们普遍关注这类伤亡惨重的校园枪击案，却对日常发生的校园涉枪暴力视而不见，殊不知后者愈演愈烈，越发威胁到学生乃至公众安全。

里德曼说，在罗布小学枪击事件前，今年美国已有包括7名学生在内的27人死于各类中小学涉枪暴力事件，另有77人受伤。

美国暴力预防项目研究中心联合创始人詹姆斯·登斯利注意到，发生在美国中小学校的群体性枪击事件日益恶劣，造成伤亡人数越来越多。其中致死人数最多的3起校园枪击事件均发生在近10年。

除罗布小学枪击事件，另外两起分别是2012年康涅狄格州纽敦镇桑迪胡克小学枪击事件，一名20岁男子枪杀20名学生和6名教职人员；2018年佛罗里达州帕克兰市玛乔丽·斯通曼·道格拉斯中学枪击事件，一名19岁男子持枪行凶，造成17人丧生、17人受伤。

由于枪支泛滥，美国中小学生定期举行如何应对枪击事件的演习活动，比如关灯、用桌椅等物件堵住教室门、藏身课桌下等等。不少学校不但常年锁住校园正门，就连教室门都锁得很勤，就是为了在行凶者闯入时“尽量增加路障”。

在得克萨斯州，一所学校的安保计划里甚至包括教师持枪上岗内容，以便更好保护学生。然而，该措施究竟能起到何种效果，受到广泛争议。

美国校园涉枪暴力频发，还催生新的消费需求：许多学校给教学楼安装防弹窗户、防弹门、特制锁，还在校园四处部署金属探测仪，并配备持枪保安。但据登斯利观察，上述种种措施未能有效阻止枪案悲剧频频发生。（杨舒怡）

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