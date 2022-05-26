新华社霍尼亚拉5月26日电 当地时间5月26日凌晨，国务委员兼外长王毅抵达所罗门群岛访问，马内莱外长及内阁主要成员在机场迎接。上午，王毅同马内莱外长举行正式会谈。

王毅说，所罗门群岛是此次南太之行首站，此访旨在与岛国朋友加强沟通、增进互信、凝聚共识、深化友谊、扩大合作。中所建交两年多来，在习近平主席和索加瓦雷总理的引领和关心下，中所关系展现出强大韧性与活力，走在中国同太平洋岛国的前列。

王毅表示，中方将一如既往坚定支持所罗门群岛维护好国家主权、安全和领土完整，维护好国内的团结统一，加快实现国家发展振兴，将继续为所提供一切力所能及的帮助。中方愿同所方一道，落实好两国领导人达成的重要共识，将中所关系提升至更高水平，做中国同岛国之间政治互信的表率、互利合作的标杆。

马内莱欢迎所中建交以来首个中国高级别代表团访所，表示这次历史性访问对两国关系具有里程碑意义。马内莱说，平等相待、相互尊重是所中关系的基石。所将始终坚定奉行一个中国政策，坚定支持中国维护主权和领土完整。中国已成为所的亲密朋友和重要发展伙伴，两国签署的各项协议均得到有效落实。中国以实际行动践行人类命运共同体理念，中方的支持为所发展经济、改善民生、抗击疫情发挥了重要作用，为所带来大量就业，所方对所中合作前景充满期待。

马内莱表示，所方钦佩中国发展成就，祝愿中国共产党二十大圆满成功，期待借鉴中国治国理政经验。王毅表示，中国共产党带领14亿中国人民实现了第一个百年奋斗目标，开启了迈向第二个百年奋斗目标的新征程。中国的发展是和平力量的增长，是发展中国家力量的增强，将使这个世界更加和平，国际关系更加公平，完全符合发展中国家的共同利益。

双方一致同意打造共建“一带一路”标志性大项目，用好输华产品零关税优惠政策，助力所充分挖掘资源优势和发展潜力。扩大农渔业、木材、矿产、卫生抗疫、减灾救灾等广泛领域务实合作，深化产品加工、产业孵化、特区建设经验交流，助力所提高自主发展能力，加快实现工业化、现代化。

双方表示将共同努力，确保2023年太平洋运动会体育馆及其附属设施近期高质量建成，助力所罗门群岛举办一届高水平的运动会。

双方同意加强发展议题、应对气变、多边事务等协调合作。马内莱表示，所方支持习近平主席提出的全球发展倡议，愿同中方加强对接，形成合力。

双方积极评价中国同太平洋岛国合作取得的丰硕成果，一致同意共同推动即将举行的第二次中国－太平洋岛国外长会取得成功。

会谈后，双方共同会见了记者。

(责编：胡永秋、牛镛)