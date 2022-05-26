据报道，近日美国得克萨斯州南部一所小学当天发生枪击事件，已造成至少21人死亡，其中包括18名儿童。此次事件距美国布法罗市发生针对黑人的枪击惨案仅过10天，再次暴露美国枪支暴力噩梦难消、治理“枪患”步履维艰的困境。

21人死亡，其中包括18名儿童，这一惨痛事件再次暴露出美国“枪患”之严重。事实的确如此，美国人口近3.3亿人，民间枪支保有量却超过4亿支。先前《纽约时报》相关数据也显示，1975年以来已有超过150万美国人死于枪支相关的自杀、谋杀与意外，超过美国自内战以来所有战争导致死亡人数之和。

“枪患”不仅困扰着美国，也已经波及到周边国家。美国皮尤研究中心2021年的一项民调显示，近半数美国受访者认为枪支暴力在美国是一个“大问题”，24%的受访者认为是“比较大的问题”。在让本国民众怨声载道的同时，美国枪支泛滥还导致大量枪支非法流入周边国家，严重破坏拉美和加勒比地区安全和稳定。对于这一点，拉美媒体相关报道就曾显示，海地和巴哈马98%的非法枪支来自美国。

美国“枪患”如此猖獗，与美国控枪无力有着直接关系。令人不可思议的是，美国事实上已经有20多年未通过重要控枪法案。民主党主张严格管控枪支，共和党反对限制购枪持枪，本来就无法统一意见。美国枪支产业目前也已形成巨大产业链，衍生政客与军工利益集团组成的“军工复合体”。国内政治极化、社会撕裂、利益团体影响等因素交织，这些都严重制约了控枪的效果。

种族主义等极端思想蔓延，也是美国枪击事件频发的重要因素。皮尤研究中心2022年4月中旬进行的一项调查数据显示，美国枪支暴力和种族主义密切相关，受访者中约有三分之一的黑人担忧因种族原因受到暴力袭击，而白人受访者中这一比例仅占4%。《美国新闻与世界报道》杂志2021年发布的一项报告也显示，美国在种族平等方面排名全球倒数第十位。深入骨髓的系统性种族主义导致枪击事件频发，酿成一幕幕人间悲剧。

不仅如此，从特朗普政府到拜登政府，美国在疫情应对问题上连连交出不及格的答卷，也衍生出一系列副作用。据报道，美国新冠疫情再现反弹，单日新增确诊病例再达10万例。有专家警告，今年入秋乃至冬天，疫情仍有可能因“奥密克戎”变异毒株亚型的流行，美国再次出现单日百万例确诊病例数的景象。种种因素叠加影响，导致枪击事件居高不下。据媒体报道，得州小学枪击案发生后，美国总统拜登于当地时间24日发表声明，呼吁“化悲痛为行动”，采取行动推进控枪立法，阻止类似事件再次发生。希望美国当局能够正视问题，采取切实有效的措施推动控枪取得实质性进展，而不再是轻描淡写，喊几句口号而已。（洪琦）

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