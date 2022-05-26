中新网5月26日电 综合报道，美国得州罗伯小学枪击案造成21人死亡。当地执法人员披露的最新案件细节显示，事发时，枪手曾反锁教室，然后对在场师生进行扫射。分析称，罗伯小学的学生多数在7岁到10岁，枪击案可能会给他们造成一生的创伤。

“他们无路可逃”

更多枪击案件细节披露

据美国得州公共安全部门发言人奥利瓦雷斯(Christopher Olivarez)公布的最新案件细节，枪手进入一间教室后将自己关在里面，之后开始朝在场师生开枪。

接到警报后，由美国联邦警员和得州当地警员组成的战术小组强行进入教室，并击毙枪手。有两名警员被枪手击中后送医，目前已无生命危险。

“那间教室很小，教室里学生具体人数尚不清楚，但大概是25至30人之间，可能更多一点。”奥利瓦雷斯称，“总之，里面有一群孩子待在一起，他们无路可逃。”

枪手在前往罗伯小学进行枪杀之前，还曾向和他住在一起的祖母开枪。奥利瓦雷斯说，枪手的祖母仍活着，警方正在努力了解枪杀案背后的动机。

遇袭儿童多数未满10岁

枪击案恐造成一生创伤

而对于许多枪击案的亲历者来说，描述此次枪击案事发经过时，所记得的画面只有，子弹横飞、玻璃碎裂、同学满身鲜血……

当地居民埃尔南德斯回忆说，自己侄儿所在教室就在枪手开枪地点对面，“侄儿只是擦伤和割伤，但却亲眼看到一名朋友中枪。”

索特洛在罗伯小学附近工作，他在校门外看见一名受伤的年幼女孩不停哭泣，粉白色上衣满是血迹，“他们只是年幼孩子，不应受到伤害。”

有分析称，罗伯小学的学生多数在7岁到10岁，枪击案可能会造成一生创伤。而美国密歇根大学2020年的一项研究则表明，涉枪伤害已成美国儿童和青少年的最主要死因。

(责编：胡永秋、牛镛)