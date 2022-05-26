当前全球疫情仍处于高位，病毒还在不断变异，疫情的最终走向还存在很大不确定性。中国政府从自身国情出发制定并实施“动态清零”总方针，因时因势不断调整防控措施，最大限度保障人民生命健康，以良好的防控成效保障经济社会持续健康稳定发展。事实一次又一次证明，“与病毒共存”的“躺平”抗疫方法不可能“躺赢”，而且会付出惨痛代价，“动态清零”才是防控疫情的制胜法宝。

生命权是最大的人权，中国坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位。《柳叶刀》杂志3月发表的一篇论文称，新冠肺炎疫情大流行期间，全球超额死亡估计达1820万人，超额死亡率为每10万人120.3人；美国超额死亡率每10万人179.3人；中国超额死亡率仅为每10万人0.6人。科学研究表明，奥密克戎变异株平均病死率是普通流感的7到8倍，老年人群特别是80岁以上的老年人群病死率超过10%，是普通流感的近百倍。今年3月以来，中国疫情防控经受住了严峻的防控考验，并取得了阶段性成效，这得益于坚持科学的“动态清零”总方针，相反，当地时间5月12日，美国总统拜登通过白宫官网宣布，美国新冠肺炎累计死亡人数突破100万，标志着“一个悲剧性里程碑”，这就是美国“躺平”的悲惨下场。

全球经济表现说明“躺平”无益经济改善。中国自新冠肺炎疫情暴发以来，率先控制住疫情，实现复工复产，2020年成为世界唯一实现经济正增长的主要经济体，2021年无论在保持经济增长还是疫情防控方面，取得的成绩有目共睹，GDP突破110万亿元，同比增长8.1%，今年前4个月，外贸进出口总值同比增长7.9%。中国疫情防控成效显著，不仅使自身产业链供应链保持了强大韧性，而且以实际行动维护了全球产业链供应链稳定畅通。相反，放任“躺平”的美国，不仅新冠死亡人数超过100万，经济数据也不及预期。相关数据显示，今年第一季度，美国GDP下降约1.4%；欧元区19个成员国的GDP增幅相比上一季度收缩0.1%。

从公共卫生角度看，全人群都是奥密克戎变异株的易感人群，在没有任何防护措施的情况下，平均一个感染者可以传染9.5个人。新冠肺炎疫情发生后，一些西方国家虽然医疗技术全球领先，但因为选择了“躺平”，住院人数和死亡病例激增，感染人数持续保持高位。美国新冠死亡人数超100万，超过20万名儿童因疫情失去父母或监护人，被称为“疫情孤儿”。我国地域广阔、人口众多，医疗资源总量不足，资源配置也不平衡。如果选择“躺平”，放任病毒流行、大范围传播，势必令易感人群感染风险加大，势必形成规模性反弹，出现大量重症和死亡，其后果不堪设想。

“躺平”不可取，“躺赢”不可能。当前，疫情防控工作正处于关键时期和吃劲阶段，我们要坚定信心，毫不动摇坚持“动态清零”总方针，一手抓战“疫”，一手抓发展，采取有效措施，积小胜为大胜，就一定能用最小的代价实现最大的防控效果，实现疫情防控和经济社会发展双胜利。（乐兵）

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