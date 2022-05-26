新华社北京5月26日电 题：搞乱世界的美国有何信誉“维护和平”

新华社记者华义 郑汉根

美日印澳“四边机制”峰会日前在日本东京举行，峰会发表所谓“共同声明”，声称要维护“印太地区”和世界和平、维护国际秩序云云。为了推行所谓“印太战略”，从“四边机制”到“印太经济框架”，美国可谓使出了浑身解数。

然而，一个频繁在世界各地制造动荡、挑起战争的美国，有何信誉能“维护和平”？美国漂亮的口号后面藏着什么祸心，国际社会心知肚明。

无论如何变换旗号，美国为一己之私不惜搞乱世界的本质不会变。制造“可控的动荡”，一直是美国在世界“割羊毛”、维护其霸权的重要“法宝”。正是因为美国拱火浇油，俄乌冲突升级、欧洲大陆再燃战火，也正是因为美国挑起战争，中东非洲等地许多国家陷入动乱。如今，美国分明又想把亚太地区搞乱，以便从“可控的动荡”中继续渔利。

美国根本没资格谈论“维护国际秩序”。肆意对多国发动单边制裁，独家阻挡联合国《禁止生物武器公约》核查议定书谈判，拒不批准联合国《儿童权利公约》和《消除对妇女一切形式歧视公约》等多个国际公约……美国正是国际规则和世界秩序的头号破坏者，现在却唱高调要来亚太地区“维护秩序”，美国会维护什么秩序？无非是有利于其霸权的所谓“秩序”，而非有利于亚太和平与发展的秩序。

包括地区各国在内的国际社会知道，美国打着维护地区“自由开放”的旗号，实质干的是“分裂对抗”的勾当；脑子里充斥着冷战思维，搞的是零和博弈那一套。其目的就是让一些亚太国家充当其霸权的“马前卒”，企图围堵中国。所谓“印太战略”本质上就是一个制造分裂、煽动对抗、破坏和平的东西，不管用什么包装、换什么马甲，其丑恶阴险的本质没有改变。

亚太地区是全球发展速度最快、潜力最大、合作最活跃的区域，共同发展的前景不可限量。地区主流声音是希望各国和睦相处、合作共赢。中国是亚太地区重要经济体，是本地区绝大多数国家最大贸易伙伴，同地区各国的利益早已深度融合。地区国家普遍不希望被迫在中美两个大国之间选边站。而“印太战略”无视地区绝大多数国家的期待，不惜制造分裂对抗、破坏开放合作，其动机之不义，其行为之自私，决定了其必将失败的命运。

印度孟买观察家研究基金会前主席库尔卡尼表示，美国只关心自身安全和利益，“四边机制”对亚洲很危险，对全世界也很危险。东日本国际大学客座教授西园寺一晃指出，美国拉帮结派的做法与地区和平繁荣背道而驰，这种过时的冷战思维只能带来分裂与对立、排挤与仇恨。

一言以蔽之，美国在亚洲维护和平自由是假，制造动荡不安是真；促进开放合作是假，维护其政治经济霸权是真。美国作为世界“动乱之源”的本质早已天下皆知，无论其打着如何光鲜的旗号，都再也欺骗不了世人。

(责编：崔译戈、崔越)