新华社安卡拉5月25日电（记者 熊思浩）土耳其总统府发言人卡林25日说，土方已向芬兰、瑞典代表团表明，除非两国满足土方的安全关切，否则两国加入北约的申请将不会取得进展。

副外长厄纳尔、卡林等土方官员当天在首都安卡拉与到访的芬兰和瑞典代表团就两国申请加入北约举行首轮磋商。磋商持续了5个多小时。

卡林在当天举行的记者会上说，土方对芬兰和瑞典的“要求清单”包括：终止对恐怖主义的政治支持；消除恐怖主义融资来源；对库尔德武装停止提供武器支持；取消对土耳其出口国防设备的限制以及合作打击恐怖主义。

卡林说，土方希望正确执行1999年北约峰会达成的原则和与“入约”进程有关的程序。

卡林说，过去10年间，土耳其向芬兰和瑞典多次提出引渡恐怖主义嫌疑人的要求，但一直没有得到两国积极回应。

芬兰和瑞典18日向北约秘书长斯托尔滕贝格递交了两国加入北约的申请。依据规程，北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员。土方近来多次强调，芬兰和瑞典在寻求加入北约时必须停止对库尔德工人党、叙利亚库尔德武装“人民保护部队”以及“居伦运动”的支持，并解除对土耳其出口国防设备的限制。

库尔德工人党寻求通过武力在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家，被土耳其、美国和欧盟列为恐怖组织。“人民保护部队”自叙利亚内战爆发后活跃在库尔德人聚居的叙利亚北部地区，目前控制着叙北部大片土地。土耳其政府指认宗教人士费特胡拉·居伦及其支持者组成的“居伦运动”发起了2016年7月土耳其未遂政变。居伦自1999年至今旅居美国，否认策划政变。

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