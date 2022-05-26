新华社悉尼5月26日电（刘诗月）澳大利亚昆士兰大学的研究人员研发出一款针对粉虱的可降解杀虫喷雾剂，希望可以替代化学杀虫剂，减少对环境的影响。相关论文已发表在国际学术期刊《自然·植物》上。

粉虱是一种农业害虫，能给500多种植物带来严重威胁。它们在植物叶子上产卵，吸食植物汁液，还会把病毒传播给植物，造成植物死亡。

昆士兰大学的研究人员表示，粉虱能对传统杀虫剂迅速产生抗性，因此这种害虫的防治一直是农业生产的一个难题。他们与昆士兰农业和食品创新联盟、澳大利亚生物工程和纳米技术研究所进行了长达十年的合作，研发出了这种新型杀虫喷雾剂。

领导这一研究的昆士兰大学教授尼娜·米特日前接受采访时说，研究人员借助全球基因组序列数据库的资料，在对数百种粉虱的特异性基因进行筛选后，找出了一种会对粉虱生长产生不利影响且对其他昆虫和植物无害的双链RNA。该团队据此研制的杀虫喷雾剂，使用可降解黏土颗粒作为这种双链RNA的保护性载体，可极大限度发挥药剂在植物表面的效用，实现对粉虱的靶向杀灭。在植物表面的酶和紫外线作用下，这种双链RNA最终也会降解，避免在环境中残留。

研究人员表示，接下来他们将与农业化学品公司合作，在农业生产系统中进一步测试这款喷雾剂的效用。

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