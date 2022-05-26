新华社北京5月26日电 英国“聚会门”完整报告25日出炉，曝光首相府和内阁办公室违反防疫禁令组织聚餐且参与者喝到吐等丑态，指出高层必须为这种“风气”承担责任。

首相鲍里斯·约翰逊回应称，他愿意“承担完全责任”，但没有表露辞职意向，而表示应“向前走”。

丑态百出

内阁办公室常任秘书休·格雷发布“聚会门”完整报告，共37页，涉及2020年至2021年的16场聚会。

格雷在报告中说，“其中许多事件本不允许发生”，高级官员“参加或者实际上组织”聚会，“唐宁街10号领导不力和考虑不周”，高层领导“必须就这类风气承担责任”。

报告公布一些聚会的细节。2020年6月18日首相府举行的聚会持续通宵，最后一人直至次日凌晨3时后才离开。“那次活动持续数小时。一些人过度饮酒。一个人吐了。另外两人还发生小口角。”政府道德伦理事务前主管官员海伦·麦克纳马拉参加了那场聚会，还提供卡拉OK机。

2021年4月，首相府在英国菲利普亲王葬礼前一天举行聚会，大约45人参加，最后一人直至次日凌晨4时后才离开。其间，花园中供约翰逊年幼儿子玩耍的秋千被参加聚会的人弄坏。

在2020年5月的一场聚会上，约翰逊“带来了奶酪和酒”。

英国广播公司24日在节目中曝光2020年11月的一场聚会，发生在英国政府下令英格兰地区进入第二次新冠防疫封控数天后。唐宁街新闻办公室当时仍按惯例举行周五酒会，从下午4时开始，数十人聚集在一间屋子里。一名保安试图制止聚会，却遭嘲笑。

格雷在报告中提到，在调查过程中，她获知多起安保人员和清洁工遭到“缺乏尊重和恶劣对待”的事例，这些行为“不可接受”。

无意辞职

格雷1月发布初步报告，等待警方另行对“聚会门”调查完毕后发布完整报告。

伦敦警方19日宣布调查结束，开出120多张罚单。约翰逊及妻子卡丽、财政大臣里希·苏纳克等人收到罚单。约翰逊由此成为英国历史上首名在职期间违反法律的首相。

约翰逊因这一丑闻遭受辞职压力，不仅来自工党和自由民主党等在野党，甚至来自执政党保守党内部。

完整报告出炉后，约翰逊在议会表示，他为2020年6月庆祝他生日的那场“短暂的午餐”聚会向议会和全国致歉，“为在我监管下发生的一切承担完全责任”。

约翰逊同时强调，多数违规聚会他没有参加，他先前没有对议会撒谎，也没有就报告向格雷施压。按照约翰逊的说法，他已经“汲取教训”。

同时，他呼吁“向前走”，把精力集中到应对通货膨胀和乌克兰危机等国内外主要事项上。

工党则继续穷追猛打，称格雷的完整报告揭示“罪行记录”，再一次证明约翰逊必须下台。“你不能既当议员又违法，”工党领导人基尔·斯塔默在议会对约翰逊说，“你打包走人的时间到了。”

约翰逊的党内对头、保守党议员托比亚斯·埃尔伍德同样继续要求约翰逊下台，并警告保守党议员，“聚会门”可能导致保守党在下一次议会选举中落败。“你们愿意一直为他的行为公开辩护吗？”

路透社援引两名不愿公开姓名的保守党籍议员的话报道，格雷的报告证明，约翰逊先前误导议会。（惠晓霜）

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