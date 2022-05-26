新华社华盛顿5月25日电（记者熊茂伶）美国联邦储备委员会25日公布的5月货币政策会议纪要显示，面对通胀持续高企的局面，美联储多数官员认为在接下来的多次例会中都可能会有50个基点的加息。

纪要显示，美联储官员在5月3日至4日的货币政策会议上认为，通胀风险持续存在，委员会高度关注通胀“上行风险”。同时，企业继续受到劳动力短缺和供应链瓶颈限制，多项指标显示劳动力市场非常紧张。

纪要显示，多数与会官员认为，在未来几次会议上，加息50个基点可能都是合适的。此前美联储主席鲍威尔也表示，委员会成员普遍认为，未来几次会议中应讨论进一步加息50个基点的议题。

不过，此后加息路径似乎尚未明朗。美联储“鹰派”官员代表、圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯·布拉德呼吁美联储今年将利率提高到3.5%左右，这意味着今年每次会议都可能将利率上调50个基点。费城联邦储备银行行长帕特里克·哈克、芝加哥联邦储备银行行长查尔斯·埃文斯等官员则认为通胀或将放缓，美联储可能在9月会议上恢复25个基点的传统加息幅度。

美联储本月4日宣布加息50个基点，将联邦基金利率目标区间上调到0.75%至1%之间。这是自2000年以来加息幅度首次达到50个基点，显示美联储收紧货币政策的紧迫性。美联储同时宣布将从6月1日起缩减规模近9万亿美元的资产负债表，以配合加息举措，遏制高通胀。

(责编：崔译戈、崔越)