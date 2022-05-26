新华社塔那那利佛5月25日电 路易港消息：毛里求斯副总理兼教育、高等教育和科技部长杜昆-卢丘蒙25日与中国驻毛里求斯大使朱立英共同签署《中毛教育合作谅解备忘录》。

在当天的签字仪式上，杜昆-卢丘蒙感谢中国政府长期对毛文化、体育、卫生等各领域发展提供的支持，尤其是自新冠疫情暴发以来向毛方提供的抗疫支持。杜昆-卢丘蒙表示，本次签署的谅解备忘录符合联合国2030年可持续发展议程，有利于毛教育事业发展和青年人才培养，是毛中两国建交50年来友好关系持续深化的又一有力见证。期待双方未来进一步加强教育领域交流合作，巩固两国传统友谊。

朱立英在签字仪式上表示，建交50年来，中毛两国教育合作深入开展，两国青年人才交流与民间交往密切，是中毛友好务实合作的重要支柱之一。本次签署的《中毛教育合作谅解备忘录》涵盖人员交流、学历学位互认、中文教学等多个领域，将为两国教育合作提供更广阔前景。随着中毛自贸协定生效和非洲大陆自贸区稳步推进，中毛未来合作迎来更多机遇。中方欢迎并鼓励中毛青年学生在疫情后进一步加强交流，推动两国教育合作行稳致远，为中毛友好关系发展作出更大贡献。

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