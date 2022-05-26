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罗氏开发出猴痘病毒检测新工具

2022年05月26日13:39 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦5月25日电（记者刘曲）总部位于瑞士的罗氏制药公司25日发布消息说，该公司及其子公司TIB Molbiol已开发出一组可用于检测猴痘病毒的系列化检测工具。

　　猴痘病毒与人类历史上曾长期肆虐的天花病毒是“近亲”，同属于痘病毒科正痘病毒属。

　　罗氏在一份声明中说，这一组名为LightMix的模块化病毒检测工具中包括3种具有不同功能的正痘病毒检测试剂盒（下称试剂盒）。第一种试剂盒可检测出正痘病毒；第二种试剂盒只检测猴痘病毒（西非分支和中非分支）；第三种试剂盒包含了前两种的主要功能，在检测出正痘病毒的同时，还能显示其中是否存在猴痘病毒（西非分支和中非分支）的具体信息。

　　罗氏的高管托马斯·席内克说，这套新检测方法可检测猴痘病毒，协助跟踪其流行传播。这类诊断工具对于应对和最终控制新出现的公共卫生挑战至关重要，因为这能推进追踪工作和治疗策略等应对措施。

　　1958年，科学家在一组用于研究的猴子体内首次发现了猴痘病毒，当时这些猴子出现“痘状”传染病，猴痘病毒因此得名。今年5月以来，全球多个非猴痘流行国家报告了人感染猴痘病例，其中包括英国、美国、葡萄牙、西班牙、意大利等国。

(责编：崔译戈、崔越)

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