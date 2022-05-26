新华社北京5月26日电 俄罗斯外交部副部长安德烈·鲁坚科25日说，俄罗斯愿意有条件开放海上人道主义通道，以便乌克兰粮食外运。

俄罗斯国际文传电讯社援引鲁坚科的话报道，俄方已多次表示，解决粮食问题需多方努力，包括西方国家解除对俄出口和金融方面的制裁，以及乌方清除其在港口布设的水雷。

“俄罗斯已准备好提供必要的人道主义通道。”鲁坚科说。按他的说法，俄方正在与联合国就此接触。

乌克兰国家通讯社21日援引乌总统弗拉基米尔·泽连斯基的话报道，俄罗斯几乎封锁了乌克兰所有港口，超过2000万吨待出口的粮食无法运出。

俄罗斯与乌克兰互指对方在港口布设水雷。俄国防部发言人伊戈尔·科纳申科夫25日说，俄军已清除马里乌波尔港口的水雷，港口运转恢复正常。

俄国防部20日说，最后一批被围困在马里乌波尔亚速钢铁厂内的乌克兰武装人员投降，俄军已完全控制马里乌波尔市。

鲁坚科强调，西方国家如果派军舰为运载粮食的乌克兰船只护航，“将导致黑海局势严重恶化”。

英国方面24日表示，不打算派遣军舰保护敖德萨港口内的乌克兰船只向外运输粮食。

泽连斯基25日以视频连线方式在瑞士达沃斯召开的世界经济论坛年会上讲话，再次表示愿意与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京直接对话，但要求俄军和装备必须退回到俄方2月24日发起特别军事行动之前的地区。

出席年会的乌克兰外交部长德米特里·库列巴同一天表示，乌方迫切需要多管火箭炮。他与大约10个有这类装备国家的领导人会谈，得到的回答却是“美国人给你们了吗？”他呼吁美方尽快向乌方提供多管火箭炮。

库列巴24日在社交媒体上发文说：“我呼吁合作伙伴加快武器弹药的供应，特别是多管火箭炮、远程火炮和装甲车。”（陈立希）

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