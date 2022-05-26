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所罗门群岛代总督奥蒂会见王毅

2022年05月26日13:33 | 来源：新华网
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　　新华社霍尼亚拉5月26日电 当地时间5月26日，所罗门群岛代总督奥蒂在霍尼亚拉总督府会见正在访所的国务委员兼外长王毅。

　　奥蒂说，所罗门群岛政府和人民都高度重视对华关系。所中建交以来，两国关系发展取得长足进展，中国代表团此访将为所中合作带来新亮点、注入新动力。感谢中方为所方基础设施建设和抗击疫情提供的宝贵支持，中方援建的太平洋运动会体育馆将助力所罗门群岛首次承办大型国际赛事，所运动健儿也第一次有机会在本国土地上与各国运动员同场竞技。期待同中国进一步深化各领域合作，为所人民带来更多福祉。作为国际社会的一员和联合国会员国，所方愿同中方加强多边领域的协调合作。

　　王毅说，中国一贯主张大小国家一律平等和国际关系民主化，反对一切形式的强权霸凌。中所建交是历史的必然，顺应时代潮流，符合两国的根本和长远利益。两年多来，中所关系实现全方位发展，政治互信不断深化，互利合作持续推进，给两国人民带来实实在在好处。中方尊重所方同世界各国发展友好关系，而中所建交使所多了一个好朋友，多了一个真诚、可信赖的好伙伴。期待中所关系后来居上，成为中国同岛国互利合作的高地，相互信任的典范。中方将继续秉持相互支持、相互帮助的南南合作精神，帮助所改善人民生活水平，加快发展振兴。中方全力支持所办好2023年太平洋运动会，将如期高质量完成中方援建的项目。

(责编：胡永秋、牛镛)

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