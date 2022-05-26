新华社巴黎5月26日电 通讯：欧洲农业大国因化肥闹心

新华社记者孟鼎博 刘芳 卿胜蓝

法国南部奥克西塔尼大区热尔省农场主阿兰·德斯科里莱120公顷的农地已经春播，庄稼亟待施肥，可仓库里的硝酸铵化肥只剩12吨。

作为氮肥的一种，硝酸铵化肥是当地使用最广的矿物肥，去年11月每吨价格250欧元，如今涨到750欧元。买还是不买？德斯科里莱十分纠结。

眼下，化肥问题让不少欧洲农户闹心。去年下半年起，制作化肥的重要原料天然气价格飙升。法国农业部公布的数据显示，今年2月，法国化肥价格同比上涨82%。俄乌冲突爆发后，美国等西方国家对俄罗斯的制裁以及引发的俄罗斯反制裁措施不断加码，严重影响俄化肥出口，加剧全球供应紧张局面，化肥价格开启了新一轮上涨。

欧洲部分化肥厂商已开始减产提价。法国《原材料》杂志日前刊文说，全球最大的结晶化肥生产商之一亚拉国际公司因天然气价格飞涨决定在欧洲减产。

“对法国农民来说，氮肥价格飞涨意味着每公顷作物的成本增加约200欧元。这种打击就像一颗松了保险的手榴弹，扰乱国内国际市场，影响农民命运，最终威胁数百万人获得食物的机会。”法国农业原材料合作社网站的文章写道。

同样的问题也出现在农业大国西班牙。当地市场化肥价格从去年11月开始上涨，俄乌冲突爆发后价格更是一路飙升，氮肥价格翻了三倍。

西班牙东北部赫罗纳省的农场主约瑟夫·保介绍说，俄乌局势恶化导致化肥原材料、天然气和供电价格上涨，给化肥厂制作成本带来多重压力。他表示，农民需要节省化肥，以便在未来几个月投入到经济回报更高的农作物中。

化肥现价高得离谱，走向又不确定，很多农户选择观望。法国第一大化肥、种子和农业设备电商平台Agriconomie的数据显示，目前只有60%的法国农户购进了今年所需氮肥，往年同期这一比例为80%。

德斯科里莱也在犹豫。身为热尔省农业工会联合会秘书长，他曾在一次电视采访中坦露担忧：“不知道会不会我们越不买，化肥厂就越减产。而且这里有些农场已经决定不给作物施肥了，这对收成会有很大影响。”

面对高额化肥价格，一些农户正在自行寻找出路。

在距离巴黎30多公里的萨克莱镇，农场主埃马纽埃尔·洛罗的储肥罐只剩一半库存。往年装满整罐需要3万欧元，现在是7.8万欧元。他有115公顷土地，主要种植小麦、油菜、甜菜和玉米，下个耕种季所需的化肥还没着落。“我已开始从巴黎地区收腐植堆肥，给作物补充有机氮。”他说。

法国东部科多尔省第戎谷物合作社农户的选择是通过改变生产计划控制损失。埃马纽埃尔·拉亚尔在该省北部经营190公顷土地，他正在考虑减少油菜种植面积，因为“运营成本太高”。

西班牙卡塞雷斯的农场主尼古拉斯·费尔南德斯正在寻找更经济实惠的化肥供应商。“大多数农场都减少了化肥使用，今年的用量大约是往年的三分之一到二分之一。”据费尔南德斯观察：“周围人都在根据市场价格调整使用量。”

法国业界认为今年的化肥库存有保证，但2023年的化肥采购更加令人担忧。数月以来，亚拉国际公司一直在警告，化肥价格飙升，远期会影响到全球粮食安全。

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