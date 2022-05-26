新华社伦敦5月25日电（记者杜鹃 许凤）英国内阁办公室25日发布针对首相府新冠疫情期间举办聚会事件的完整版调查报告，认定许多聚会违反当时的防疫规定，领导层应承担责任。

调查由英国内阁办公室常任秘书格雷主持，涉及2020年和2021年首相府和其他政府办公室举办的16场聚会，今年1月底发布调查初步结果。

完整版调查报告说，被调查的聚会有不少政府领导人参加，一些低级别公务员因而认为这类聚会已得到“上级批准”，个别聚会出现过度饮酒状况。参与聚会的高级别领导层必须为这种风气承担责任。

英国首相约翰逊当天在议会下院对调查报告作出回应。他说，自己为新冠疫情期间发生在首相府的违规聚会“承担全部责任”，同时再次表示不会因此事辞职。

伦敦警察局上周宣布结束对“聚会门”事件的调查，就首相府和其他政府办公室在疫情期间违反防疫规定聚会共计开出126张罚单，涉及83人。约翰逊及妻子卡丽、财政大臣苏纳克已收到罚单，约翰逊由此成为英国历史上首位在职期间违反法律的首相。

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