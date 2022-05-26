新德梅拉拉河大桥项目效果图。中国铁建供图

人民网里约热内卢5月25日电 （记者李晓骁）当地时间5月25日，中国铁建与圭亚那公共工程部在圭首都乔治敦签署了“新德梅拉拉河大桥项目”施工合同，该项目为圭亚那最大的交通基础设施类项目。

德梅拉拉河是圭亚那最重要的河流之一。目前，乔治敦仅有一座双向两车道的钢浮桥连接河流两岸。该桥于1978年建成，限速32公里/小时。为方便上下游船只通行，桥面每日需要打开1到2次，每次耗时1小时。当桥体结构需要维修时，两岸交通需中断5小时以上，造成严重拥堵。

“项目建成后，将为德梅拉拉河上船只通行提供极大便利。”圭亚那公共工程部长胡安·安东尼·埃奇希尔出席项目签约仪式时说。

中企承建的新桥位于既有大桥以南约600米，为钢筋混凝土跨河大桥，主桥采用斜拉结构，全长约2800米，双向4车道+双非机动车道，设计速度80公里/小时，使用年限100年。

新桥建成后，所有船只均可从主通航孔通过，无需中断大桥交通，船只通行时间将缩短3/4，通行量将扩大2倍以上，并能够极大降低大桥日常维护成本。

“新德梅拉拉河大桥必将成为中圭合作的标志性项目。”中国驻圭亚那大使郭海燕在签约仪式致辞中表示，今年是中圭建交50周年，“新德梅拉拉河大桥项目”的签约是中圭友好合作的又一重要成果，对生活在德梅拉拉河两岸的圭亚那人民至关重要。项目建成后，将有效促进两岸物流运输，节约当地居民的出行成本，带动周边区域的经济发展。

据了解，为了满足业主对大桥设计规范的要求，中国铁建整合国际、国内资源，充分发挥全产业链的优势，克服新冠疫情带来的诸多困难，经过一年多的投标组织和谈判，最终以最优的方案中标该项目。

中国驻圭亚那大使馆经济商务参赞胡汉铭，圭亚那内政部长罗伯逊·本、总检察长兼司法部长莫哈比尔·阿尼尔·南德拉尔、财政部长阿什尼·辛格、教育部长普里亚·曼尼昌德等圭方政府官员，和中国铁建美洲区域代表等嘉宾共同出席了本次签约仪式。

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