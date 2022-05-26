新华社霍尼亚拉5月26日电 5月26日，国务委员兼外长王毅同法国新任外长科隆纳女士通电话。

王毅说，法国是有着全球影响的大国，一贯坚持独立自主的外交政策。面对百年变局，中法有必要深化战略协调。习近平主席和马克龙总统建立了牢固互信和友谊，并保持密切沟通，为两国共同应对全球性挑战提供了战略指引，也为动荡不定的世界注入了稳定性。前不久，两国元首成功通话，强调要坚定两国全面战略伙伴关系定位，坚持相互尊重彼此核心利益。我们要共同落实好两国元首共识，为推进中法关系、深化中欧合作和完善全球治理作出新的努力。

科隆纳表示，中国是法国的重要伙伴和朋友，法方高度重视落实好两国元首重要共识和两国关系行动计划，致力于增进法中友好，愿保持双方高层往来，以建交60周年为契机，深化两国广泛领域务实合作，推动法中全面战略伙伴关系更上一层楼。

王毅表示，中法全方位务实合作不仅为双方带来重要利益，也为世界和平发展作出中法贡献。中方重视执行好《中法关系行动计划》，愿不断为两国合作注入新内涵。

双方一致认为应共同引领全球气变合作和生物多样性保护的积极势头，推动《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第二阶段会议取得积极成果。

双方就中欧关系交换意见。王毅强调，中方坚定支持欧洲一体化，支持法方发挥欧盟轮值主席国作用，推动欧洲增强战略自主。中欧关系基调是友好，合作是主流，中欧是伙伴而不是对手。双方要以相互尊重为前提，以增进相互了解为目的，坦诚深入沟通，不搞麦克风外交。科隆纳表示，法方珍视独立自主的外交传统，致力于深化欧中合作，共同应对全球挑战。

双方就乌克兰问题交换意见。王毅说，两国元首多次通话，就尽快停火止战、积极促进和谈、减少外溢效应、警惕阵营对抗等达成重要共识，为双方加强协调合作指明了重要方向。俄乌局势已走到新的十字路口。一方面，冲突朝着长期化、复杂化方向演进。另一方面，和平的呼声在增强，劝和促谈的努力在积聚。当务之急是各方要形成合力，多做有利于劝和促谈而不是火上浇油的事情。中方乐见法方积极斡旋，中方也将继续通过自己的方式发挥建设性作用。科隆纳阐述了法方原则立场，表示法国致力于实现持久和平，赞同当前形势下各方应发挥建设性作用。

双方还就朝鲜半岛局势等交换了意见。

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