新华社卢布尔雅那5月25日电（记者彭立军）斯洛文尼亚国民议会25日以54票赞成、30票反对的无记名投票结果确认罗伯特·戈洛布出任新一任总理，戈洛布随后宣誓就职。

戈洛布当天在议会发言介绍新政府的工作计划。他表示，社会公正、团结和建设知识型社会等是新政府的工作主题，新政府需要两个任期才能完成改革蓝图。

戈洛布说，加强公共卫生系统、控制能源和食品价格上涨将是新政府面临的首要任务。政府还将大力促进数字化发展，通过系统数据互联实现信息互通；集中部署太阳能电池板，以增加电力供应等。

现年55岁的戈洛布曾长期担任能源公司高管，2022年初出任非议会政党绿色行动党主席，该党随后更名为自由运动党参加了4月24日举行的斯洛文尼亚新一届议会选举。自由运动党赢得90个席位中的41席，创斯洛文尼亚1991年独立以来单一政党在议会中所获席位最高纪录。随后，自由运动党与社会民主党和左翼党组成中左翼联盟，于5月24日正式签署联盟协议。

据悉，戈洛布领导的新政府预计将于6月3日前完成组建并获得议会批准。

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