新华社耶路撒冷5月25日电（记者吕迎旭 王卓伦）土耳其外长恰武什奥卢25日抵达以色列进行访问。这是土耳其部长级官员15年来首次到访以色列。

以色列外长拉皮德当天在耶路撒冷与恰武什奥卢举行会谈。双方在会谈中同意就恢复以色列航空公司直飞土耳其事宜继续进行协商，并将重启两国联合经济委员会。

拉皮德在会谈后举行的联合记者会上说，以土两国关系“掀开新的一页”。恰武什奥卢表示，土以关系改善对解决巴以冲突具有“积极影响”，土方认为“两国方案”是解决巴以冲突的唯一途径。

据报道，恰武什奥卢24日访问约旦河西岸城市拉姆安拉，与巴勒斯坦总统阿巴斯和巴外长马勒基举行会谈。巴土双方签订9项合作协议，涉及经济、基础建设等领域。

最近十余年，土耳其和以色列因巴以问题和库尔德问题等矛盾不断，关系紧张。去年6月，连续执政12年的以色列前总理内塔尼亚胡下台，以土关系随后出现明显缓和。今年3月，以色列总统赫尔佐格和土耳其总统埃尔多安在土首都安卡拉举行会晤，双方表示希望重启政治对话，减少分歧，加强合作。

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