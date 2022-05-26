新华社伊斯兰堡5月25日电（记者蒋超）巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫25日表示，中巴经济走廊首个水电投资项目卡洛特水电站将为巴基斯坦提供清洁廉价的电力，促进巴绿色发展。

夏巴兹25日下午到卡洛特水电站项目现场视察。在听取中国投资方介绍项目建设情况后，夏巴兹对项目团队付出的努力表示感谢，对施工进展表示满意。

夏巴兹随后发表讲话表示，卡洛特水电站项目象征着巴中两国的铁杆友谊，建成后将进一步深化两国关系发展。当前，两国工人正在共同努力，力争卡洛特水电站项目早日完工，实现全面投产发电，为促进巴经济发展发挥积极作用，造福巴人民。

中国三峡国际能源投资集团有限公司董事长吴胜亮通过视频连线致辞表示，卡洛特水电站项目是三峡集团在海外投资的第一个大型绿地水电项目。经过中巴建设者的共同努力，项目有望提前实现全面投产发电，助力巴经济社会发展。

卡洛特水电站位于巴基斯坦旁遮普省卡洛特地区，是杰赫勒姆河梯级水电规划的第四级。项目总投资约17.4亿美元，总装机72万千瓦，投产发电后年均发电量约32亿千瓦时，预计每年可减少二氧化碳排放350万吨，满足当地约500万人口用电需求。

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