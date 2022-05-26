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通讯：埃及“汉语桥”比赛选手的心声

2022年05月26日09:20 | 来源：新华网
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　　新华社开罗5月25日电通讯：埃及“汉语桥”比赛选手的心声

　　新华社记者姚兵

　　在中国和埃及即将迎来建交66周年纪念日之际，中国驻埃及大使廖力强24日在大使馆会见于日前结束的第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛埃及赛区决赛获奖选手，聆听他们的心声，共叙中埃友谊。

　　“‘汉语桥’比赛的时光，说长不长，说短也不短，它是我生命中一段很重要的时光。在比赛中，我收获了知识和友情，提升了语言能力。”荣获比赛特等奖的开罗大学中文系大四学生阿娅·易卜拉欣·穆罕默德说，“从小我就对中国文化感兴趣，希望进入研究中国文化和历史的广阔世界，现在终于有了实现这个梦想的机会了。同中文的缘分让我拥有了更丰富的精神世界，更广阔的眼界和更好的自己。”

　　同样来自开罗大学中文系的大四学生阿娅·马格迪·哈桑也获得了特等奖。“刚学中文时，感觉很难，但我当时想不能半途而废。慢慢我发现，中文入门不易，但只要努力，勤学苦练，就会有收获。”哈桑说，希望成为一名教师，让学生对中国和中国文化有更深刻了解，也希望有机会主持一档推广埃中两国文化的节目，为增进埃中友谊贡献自己的力量。

　　“如果要讲我和学中文的故事，一定少不了中文歌。”获比赛二等奖的苏伊士运河大学中文系大四学生桑德拉·扎卡里娅·加塔斯说，她非常喜欢音乐，上大学前对中文歌曲不太了解，但选择学习中文后，就爱上了中国音乐，“学唱中文歌对我的发音和了解中国文化帮助很大”。她说：“我很庆幸选择中文专业，这是我人生中最好的决定之一。”

　　“听了大家的发言，我非常感动，也为你们感到骄傲。”廖力强大使说，“几十年风风雨雨，中埃两国始终相互理解，相互支持，始终把手紧紧地握在一起，中埃全面战略伙伴关系的发展需要两国人民的共同参与和投入，尤其需要年轻人的继承和创新，希望大家为中埃友谊多做贡献。”

(责编：崔译戈、崔越)

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