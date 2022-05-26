新华社马德里5月25日电（记者冯俊伟）西班牙多名专家和商界人士日前表示，中国市场非常重要，欧洲应深化与中国的合作。

西班牙巴塞罗那OBS商学院教授爱德华多·伊拉斯托萨在接受记者采访时说，中国经济增长有目共睹，中国市场也十分具有吸引力。欧洲只要确定“统一”和“长期”的商业战略，就可以借助这个市场变得更强大。

伊拉斯托萨表示，中国经济长期稳定增长并具有竞争力，欧洲应与中国建立“更深”的经贸联系。

2022年欧洲氢能大会本月在西班牙首都马德里举行。会上众多业内人士纷纷将目光投向中国，认为中国将是绿色氢能最重要的供应来源和消费市场之一。法国德希尼布能源公司技术主管何塞·安东尼奥·博尔克说，中国“是一个在绿色氢能方面非常活跃的国家和市场”。

西班牙埃莱克诺集团公司可再生能源部门负责人安赫尔·罗德里格斯表示，公司目前与中国企业在光伏业务上有“很多合作”，“在光伏面板方面，几乎所有主要工厂和供应商都来自中国”。

西班牙是中国在欧盟内的第五大贸易伙伴，中国是西班牙在欧盟以外的最大贸易伙伴。

2021年中西双边贸易额达484.14亿美元，比上年增长27.7%，其中西班牙对华出口122.87亿美元，增长18.3%。今年第一季度，中西进出口同比增速超过两位数，体现了双边经贸合作良好的发展势头。

截至2020年年底，中国已连续12年成为全球第二大进口市场，也是许多国家和地区的主要出口目的地。2021年，中国货物贸易进出口规模首次突破6万亿美元。中国广阔的市场潜力将为全球贡献巨大增长动能，让更多企业从中国开放发展中获益。

(责编：崔译戈、崔越)