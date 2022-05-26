新华社休斯敦5月25日电 记者手记：美国小学枪击惨案后的无力与无奈

新华社记者徐剑梅

美国得克萨斯州小城尤瓦尔迪，罗布小学，注册学生近600名。

美国中部时间24日11时30分许，有人闯入罗布小学，一间教室接一间教室开枪，至少19名学生和两名教师遇害，有的孩子被直接击中面部。

枪手是同一学区的一名高中生，今年18岁，庆生时买了两把枪作为自己的成年礼物。

暑假前最后一周，这么多鲜活的生命，戛然而止。

目前已确认身份的死者中，有8岁小男孩，也有10岁小姑娘。直至24日深夜，受伤人数仍不详。尤瓦尔迪纪念医院收治了14名伤者，其中11人是儿童。

电视画面里，救护车在学校附近街道上闪着灯，执法人员来来往往，父母泣不成声。一些家庭深夜仍在等待孩子被救治的消息。

一位名叫埃斯特拉达·迭戈的家长说：“你听到过其他地方发生这样的事情，但你永远不会想到这里也会发生。”

这是美国发生重大枪击案后经常能听见的话语。枪击事件如此之多，令很多美国人一方面感到无能为力，无可奈何，另一方面又心存侥幸，以为不会发生在自己身上。

事实上，美国是枪支暴力最严重的国家。在所有富裕国家中，美国枪支谋杀率和自杀率均居首位。

罗布小学枪击案并非美国历史上最严重的一起。2012年，美国康涅狄格州桑迪胡克小学枪击案造成20名儿童和6名成年人死亡。

美国教育部长米格尔·卡多纳发表声明说，校园枪击是每个家长最大的恐惧、最恐怖的噩梦。他对国会缺乏通过立法保护儿童的意愿感到愤怒。

美国总统拜登发表讲话说，必须采取行动。但行动在哪里？讲话中拜登没有提及任何具体的控枪举措或进行立法。这些年来，美国关于控枪立法的辩论时起时伏，但控枪改革始终难以推进。

不仅如此，在得克萨斯等共和党人主政的红州，近年来枪支管制更趋宽松。2021年9月1日生效的得州新州法允许21岁及以上的人无须申请许可证或接受培训便可携枪。

罗布小学枪击案发生后，美联社报道称，“美国枪支管制改革的前景似乎依然黯淡，就跟（2012年）桑迪胡克小学枪击案发生后一样”。

还有美国媒体说，这是美国经历的“最可怕时刻之一”。但更可怕的是，由于政治的极化与政客的不作为，这样的枪击案未来多半会重演，人们在震惊与悲痛后，可能会再次陷入无力与无奈。

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