新华社瑞士达沃斯5月25日电 综述：世界经济论坛年会与会者认为世界经济前景不容乐观

新华社记者陈斌杰

世界经济论坛2022年年会正在瑞士小镇达沃斯举行，多名出席年会的政要和专家表示，多重因素导致世界经济前景不容乐观。

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃在论坛上表示，“2022年将会是艰难的一年”，IMF下调了143个经济体今年的增长预期，这些经济体经济总量占全球经济总量的86%。

IMF4月发布的《世界经济展望》报告将2022年和2023年全球经济增速预期均下调至3.6%。报告说，受俄乌冲突、新冠疫情等因素影响，世界经济增长预期具有高度不确定性，且下行可能性大。

格奥尔基耶娃表示，全球多国能源和食品价格飙升，其中食品价格更是关乎民生的关键因素。她说，展望未来，一些国家可能出现经济衰退，多数为经济疲软、尚未从疫情中恢复或非常依赖俄罗斯石油的国家。

花旗集团首席执行官简·弗雷泽在论坛上表示，欧洲饱受供应链问题和能源危机困扰，大概率将遭遇经济衰退。

弗雷泽认为，不同地区的人们对经济增长放缓的感受是不一样的，粮食危机将成为非洲人民最关注的问题；在亚洲和中东地区，部分国家的经济已经开始从疫情的冲击中恢复。

中欧国际工商学院副院长丁远日前在达沃斯接受新华社记者专访时表示，世界经济正在复苏，但仍面临通胀高企、供应链脆弱、能源和粮食危机带来的严峻挑战。其中，俄乌冲突引发的全球能源和粮食危机，有可能造成部分国家的输入型通胀。从短期来看，冲突加速了欧洲和中亚部分国家的能源结构调整；从长远来看，冲突的余波可能影响地区经济一体化进程。

丁远认为，2022年主要发达国家经济基本恢复到疫情前水平，但增长基本面并不稳固。一些发达经济体的加息政策有可能引起滞胀甚至经济萎缩。美联储加息前景也处于微妙时刻，近期已引发美国乃至全球金融市场震荡。

凯雷投资集团联合创始人鲁宾斯坦日前接受新华社记者专访时表示，目前很难判断世界经济将走向何方。他认为，随着多国调高利率，世界经济增长可能放缓。

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