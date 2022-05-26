本报记者 刘玲玲

国际能源署近日发布的一项关于可再生能源市场的报告指出，全球光伏发电、风电及其他可再生能源发电加速增长，新增装机容量在2021年创下新纪录，并有望在2022年进一步增长。随着多国加大应对气候变化力度、加速推动能源结构转型，可再生能源发电的竞争力将进一步增强，成为全球最重要的电力来源之一。

报告称，尽管面临成本上升和供应链瓶颈的不利影响，2021年全球可再生能源发电装机容量仍增长6%，即新增295吉瓦。这一增长主要由中国和欧盟驱动：中国光伏发电新增53.13吉瓦，风电新增46.95吉瓦；欧盟可再生能源发电装机容量增长36吉瓦，增幅近30%。

国际能源署预测，2022年全球可再生能源发电装机容量将增长至少8%。分析指出，可再生能源产能加速扩张，一方面是因为可再生能源的安全优势，一些经济体正全面采取措施提升可再生能源占比；另一方面是因为多数经济体希望加快疫后经济复苏，促进清洁能源转型。例如，欧盟在其复兴计划中表示，将进一步放宽对成员国可再生能源项目的财政限制。法国此前提出“法国2030”计划，将继续提高可再生能源尤其是风电占比。

“过去几个月能源市场的发展状况再次证明了可再生能源在提升能源安全、减少碳排放等领域的重要作用。”国际能源署执行干事法提赫·比罗尔表示。

根据预测，2022年，全球光伏发电量有望达到可再生能源新增发电量的60%，其次是风力发电和水力发电。尽管今明两年光伏和风电装机成本将有所上升，但相对于高涨的天然气、煤炭价格，可再生能源仍具有较大优势。

国际能源署呼吁更多国家和地区积极制定政策，推动能源结构转型。比罗尔指出，为加快部署可再生能源项目提供适当的激励措施，并提高相关部门审批效率，这些措施有助于各方应对当前的能源安全挑战，也是推动经济绿色复苏的重要路径。

（本报巴黎5月25日电）

《 人民日报 》（ 2022年05月26日 14 版）

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