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美国得克萨斯州一小学发生严重枪击事件

本报记者  李志伟
2022年05月26日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　当地时间5月24日，美国得克萨斯州尤瓦尔迪市罗布小学发生一起恶性枪击事件，截至记者发稿时已造成至少19名儿童和2名成人死亡。美国媒体报道说，这是近10年来美国小学发生的最严重枪击事件。当地舆论批评说，美国枪支暴力犯罪愈演愈烈，造成大量人员伤亡，成为美国社会“难以治愈的伤口”。

　　据美国媒体报道，罗布小学二至四年级的学生计划本周开始迎来暑假。当天，一名18岁的枪手进入该校开枪射击，杀害至少19名儿童，另有包括一名学校老师在内的两名成人死亡。随后，枪手被执法人员击毙。当地有关部门表示，死伤人数可能会进一步增加。

　　美国总统拜登发表讲话表示，自桑迪胡克小学枪击案发生10年来，美国学校里共发生900多起枪击事件，“让我震惊的是，这种大规模枪击事件在世界其他地方很少发生”。2012年12月，美国康涅狄格州纽敦市桑迪胡克小学发生的枪击案，导致26人死亡，其中包括20名儿童。美国联邦参议员克里斯·墨菲批评说：“在其他任何地方，孩子们上学时都不会想到他们可能会被枪杀。”

　　美联社评论说，近来发生的一系列大规模枪击事件让美国“伤痕累累”。仅在10天前，纽约州布法罗市一家超市发生一起枪击案，导致10人死亡。此次事件是最新的“可怕时刻”。

　　非营利组织“枪支暴力档案”的统计数据显示，截至5月24日，今年已有17107名美国人死于枪支暴力。据美国有线电视新闻网报道，2022年以来不到5个月的时间里，美国已发生212起造成4人或以上伤亡的枪击事件，“这意味着，今年以来，美国平均每天发生一起大规模枪击事件”。

　　美国舆论再次呼吁加强枪支管制，但同时指出，控枪的呼声将淹没在党争之中。去年，美国国会众议院通过了两项法案，意在扩大对购买枪支者的背景调查，但这两个法案都在参议院受阻，原因之一是民主党和共和党在参议院的票数相等。

　　美国媒体分析认为，美国枪支泛滥的背后是体制性症结以及巨大的商业利益。以美国全国步枪协会为代表的拥枪组织势力庞大，枪支制造商与美国政界关系盘根错节。美联社评论说，任何对全美枪支管制进行改革的前景，似乎都会像桑迪胡克小学枪击事件之后一样暗淡。

　　（本报华盛顿5月25日电）


　　《 人民日报 》（ 2022年05月26日 14 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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