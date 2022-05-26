洪 风

美国的“印太战略”带有冷战对抗的影子，是美国开历史倒车的产物，同地区繁荣稳定发展的大势相悖

过去数十年，亚太各国进入稳定发展的机遇期，曾经纷繁复杂的地缘政治对立随着地区国家共同发展进步而趋于缓和。但近年来，美国在处理同地区国家关系时，以谋求自身地缘政治优势为目标，推出所谓“印太战略”，企图遏制中国，给地区的安全繁荣蒙上了阴影。

中国坚持走和平发展、开放合作之路，是区域合作的积极参与者和重要贡献者。中国已经成为亚太地区绝大多数国家的最大贸易伙伴，同地区各国的利益深度融合。美国企图通过“印太战略”鼓动地区国家孤立中国，是不得人心的。

在区域多边合作中，东盟向来重视自身的中心地位。包括泰国在内的东盟国家普遍反对在国际事务中选边站队，始终主张区域的未来应该由区域国家共同打造。美国的“印太战略”严重威胁东盟在地区架构中的中心地位，必然会引起东盟国家的担忧。

亚太地区经过几十年的融合发展，已经形成了互利共赢的良好局面，绝大多数地区国家不希望再次看到阵营对立。亚太地区真正需要的是合作。随着《区域全面经济伙伴关系协定》正式生效，地区合作更添活力，正向着经济繁荣的正确方向发展。美国“印太战略”不利于地区稳定发展。亚太国家多是发展中国家，将经济发展视为第一要务。中国是区域内最大的经济体之一，也是全球最有活力的经济体之一，是助力各国发展的积极力量。同中国的经济合作意味着大量机遇，这是地区国家的共识。而美国的“印太战略”在地区国家重视的经贸领域无所作为，就连美国专家也形容其就像是“感恩节大餐只有馅料和蘸酱，却没有火鸡”。

回顾历史，冷战曾给东南亚人民带来深深的苦难。美国的“印太战略”带有冷战对抗的影子，是美国开历史倒车的产物，同地区繁荣稳定发展的大势相悖，地区国家应对此保持警惕。将经济问题政治化、武器化，最终损害各国共同利益。地区国家，尤其是东盟各国，正处于蓬勃发展阶段，不应为了迎合美国“印太战略”而葬送亚太地区来之不易的繁荣稳定发展前景。

（作者为泰国暹罗智库主席、泰国正大管理学院副校长）

《 人民日报 》（ 2022年05月26日 14 版）

(责编：白宇、赵欣悦)